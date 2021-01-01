احذر الوقوع فيها..خدعة جديدة لسرقة حسابات فيسبوك ..

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ماذا تفعل في حال فتحت تطبيق فيسبوك فاستقبلت رسالة تفيد بأن هناك مشكلة تتعلق بانتهاك حقوق النشر في أحد منشوراتك، مع تحذير أن الحساب سيُحذف في غضون 48 ساعة إذا لم تتقدم بطلب استئناف.



حتماً سيكون قرارك الأول الضغط على رابط تقديم الاستئناف، لكن ما يخفيه الرابط هو موقع تصيد خارجي يحمل نفس اسم ميتا، الشركة المالكة لـ"فيسبوك"؛ ويبدو في شكل صفحة تشبه صفحات الدعم مستخدمة شعار فيسبوك للظهور كما لو كانت الشركة تديره لتقليل فرص أن يكتشف الضحايا عملية الاحتيال. فقد كشف محللو شركة أمن المعلومات، ترست ويف Trustwave، حملة جديدة لتصيد احتيالي يستخدم منشورات فيسبوك كجزء من هجومها لخداع المستخدمين، ليشعرهم بالأمان، ثم يسرعون في التخلي عن بيانات الاعتماد الخاصة بحساباتهم، ومعلومات التعريف الشخصية.



كشف خدعة جديدة لاختراق فيسبوك

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وهذه المرة صُممت مواقع التصيد بعناية جعلتها تظهر مثل صفحة الاستئناف الفعلية لحقوق الطبع والنشر على فيسبوك، وعادة تعرض هذه الصفحة نموذجًا يطلب من الضحايا إدخال الاسم الكامل، وعنوان البريد الإلكتروني، ورقم الهاتف، واسم المستخدم.وبمجرد كتابة هذه البيانات، تجمع الصفحة عنوان IP الخاص بالمستخدم ومعلومات تحديد الموقع الجغرافي وترسلهم لحسابات تيليجرام تحت سيطرة المهاجمين.حسابات مُزيفة ولينكات لا يتعرف عليها فيسبوككذلك عثرت« Trustwave » على كثيراً من حسابات فيسبوك التي تستخدم منشورات زائفة لتظهر كصفحات دعم ترسل الضحايا إلى مواقع التصيد الاحتيالي.وتتضمن منشورات الاحتيال عناوين URL قصيرة مُستخدمة أدوات « Short Link »، لتفادي تعرف فيسبوك عليها وإزالتها. فيتعامل معها التطبيق كروابط طبيعية مُنتسبة لاسم الموقع الذي حول الرابط لقصير.من ثم تطلب الصفحة المزيفة إدخال كلمة مرور لمرة واحدة مكونة من 6 أرقام ، ثم يبدو وكأنه حدث خطأ ما في إدخال الرمز ليأتي بعدها سؤال «هل تحتاج إلى طريقة أخرى للمصادقة»، وهنا ينقلك الموقع للعودة لفيسبوك الفعلي وكأن شيئاً لم يكن.