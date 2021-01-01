دراسة توضح..خوارزمية «تيك توك» تقترح مقاطع عنف للمراهقين.. فهل تحرضهم عن عمد؟!

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صورة الخبر: تيك توك
تيك توك

وفقًا لدراسة بمركز مكافحة الكراهية الرقمية في بريطانيا، نُشرت في الجارديان، اتضح أن تطبيق «تيك توك»، يقترح محتوى خاص لحسابات المراهقين الجدد بعد دقائق قليلة من فتح حسابا جديداً، يتضمن مقاطع عنف وإيذاء النفس بعد دقائق قليلة من دخولهم التطبيق للمرة الأولى قبل اختيار أو البحث عن أي محتوى أخر.

وعبر خوارزمية التطبيق تُقترح توصيات الفيديو على تيك توك لمشاهد تحمل انتحار، واضطراب الأكل، في مدة تتراوح بين دقيقتين إلى 8 دقائق حتى يصادف المراهق هذا النوع من الفيديوهات.

وأوضحت الدراسة أن الحسابات الجديدة التي لازالت ضعيفة تُعرَض عليها هذا النوع من الفيديوهات بمعدل ثلاثة أضعاف أعلى مقارنة مع الحسابات القديمة، أو الكبيرة، كما يصل الأمر أحياناً لعرض محتوى متطرف.

وفي تحقيق أجراه خبراء «سكاي نيوز»، البريطاني، تبين أن «المحتوى الضار» يتم اقتراحه من تيك توك رغم عدم البحث عليه بشكل صريح.

بالمقابل علقت الجمعية البريطانية لاضطرابات الأكل على الدراسة قائلة: إن النتائج «مقلقة للغاية، ثم دعت تيك توك إلى سرعة اتخاذ إجراءات لحماية المستخدمين المعرضين للخطر».

ورد«تيك توك»:«إن الفيديوهات المقترحة لكل مستخدم دائماً تستند إلى عدد من العوامل الاساسية، أهمها إبداء الإعجاب بالفيديوهات والمتابعات والمشاركات ولغة الهاتف، مضيفاً أن النتائج التي تم الحصول عليها في الدراسة «لا تعكس السلوك أو تجارب المشاهدة الحقيقية لأشخاص حقيقيين».

المصدر: المصرى اليوم

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