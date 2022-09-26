تعرف على سعر الحديد اليوم في مصر

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انخفض سعر الحديد اليوم للمستهلك وسجل سعر حديد عز انخفاضا بـ 426 جنيها في الطن، فيما سجل سعر الحديد الاستثماري ارتفاعا بقيمة 321 جنيها.



وسجل سعر الحديد الاستثماري اليوم في مصر للمستهلك قيمة 21.226 بينما سجل أمس 20.905 جنيها، بارتفاع بلغ 321 جنيها.



وانخفض سعر طن حديد عز بـ426 جنيها وسجل اليوم بالأسواق للمستهلك 24.192 جنيها بينما سجل أمس 24.688 جنيها.

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يشار إلى أن سعر الحديد الاستثماري للمستهلك سجل مطلع الأسبوع الجاري، الأحد 11 ديسمبر 2022، قيمة 20.251 جنيها، فيما سجل سعر حديد عز قيمة 20.951 جنيها، بزيادة بلغت 3241 جنيها.800 جنيها متوسط ارتفاع سعر الحديد في مصر خلال ديسمبريأتي ذلك بعد ارتفاع سجله سعر الحديد والصلب في الاسواق العالمية خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر، سبقه ارتفاع في الاسعار المحلية مطلع ديسمبر الجاري بقيمة تراوحت بين 780 إلى 1700 جنيها، بلغت في المتوسط 800 جنيها.بينما استقر سعر الحديد اليوم في مصر للبيع من أرض المصنع، عند مستوياته التي سجلها مطلع ديسمبر الجاري بالزيادة سالفة الذكر، والتي وصلت في سعر طن حديد التسليح بإحدى الشركات قيمة 1700 جنيها، وذلك بعد زيادة أخرى شهدها سعر الحديد خلال نوفمبر تراوحت بين 1700 و1980 جنيها للطن.سعر الحديد اليوم في 8 شركات1- سجل سعر حديد عز قيمة 20،450 بزيادة 800 جنيها مقارنة باسعار نوفمبر2- سجل سعر الحديد اليوم «السويس للصلب» قيمة 20،350 جنيها بزيادة 800 جنيها.3- وصل سعر حديد بشاي لـ21،205 جنيهات بزيادة 1،605 جنيها.4- حقق سعر حديد الجارحي قيمة 21،100 جنيها، بزيادة 1،700 جنيها.5-وصل حديد المراكبي لنحو 20،330 جنيها بزيادة 780 جنيها.6- سجل حديد المصريين قيمة 20،350 جنيها بزيادة 800 جنيه.7- سجل حديد العشري قيمة 20،250 جنيها، بزيادة 950 جنيه.8- وسجل سعر حديد الجيوشي قيمة 20،300 جنيها بزيادة 1،100 جنيها.وبحسب قائمة الأسعار المعلنة، سجلت أسعار حديد التسليح في مصر، ارتفاعا ما بين 780 إلى 1700 جنيها خلال الايام الماصية حيث تتأثر اسعار الحديد باسعار المواد الاولية المستوردة، بينما تتفاوت أسعار الحديد من منطقة لأخرى، بحسب تكلفة النقل وهامش أرباح التاجر والموزع.تراجع صادرات أوكرانيا من الصلبظلت صادرات أوكرانيا من خام الحديد متأثرة بشدة بالحرب المستمرة بسبب الغزو الروسي، وانخفضت الصادرات بشكل حاد بسبب حصار الموانئ والتحديات اللوجستية.وبعد مواصلة البحث عن طرق بديلة لتسليم منتجاتهم، واجه الموردون الأوكرانيون القدرة المحدودة لشركة السكك الحديدية الأوكرانية بسبب تدفق الشحنات.نتيجة لذلك، خلال الفترة من يناير إلى نوفمبر من هذا العام، بلغ إجمالي صادرات خام الحديد في أوكرانيا 23.2 مليون طن، بانخفاض 42.9 % على أساس سنوي.سعر الحديد خلال ديسمبر بالسعوديةسجل سعر الحديد خلال ديسمبر بالسعودية، وفقا لما ذكرته الهيئة العامة للاحصاء بلغ متوسط سعر طن الحديد بالمملكة العربية السعودية في شهر أكتوبر ما بين 3189.14 و4285.41 ريال سعودي بزيادة تروحت بين 1.02% و5.15% مقارنة بشهر سبتمبر عام 2022 وبتراجع ما بين -0.14% و-1.76% مقارنة بشهر أكتوبر عام 2021.ارتفاع سعر الحديد العالمي بالأسبوع الثاني من ديسمبرارتفع سعر الحديد عالميا بالدولار خلال الأسبوع الثاني من ديسمبر، وفقا للأسعار المعلنة في أسواق الصلب العالمية حيث ارتفع سعر الحديد الخردة لـ385 دولار طن بزيادة 7 دولارات، واسعار خام الحديد لـ112 دولار للطن بزيادة 5 دولارات، بينما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – ما بين 515 – 630 دولار للطن واسعار حديد التسليح ما بين 675 – 680 دولار للطن ولفائف الاسلاك 690 – 705 دولار للطن.يذكر أن أسعر الحديد والصلب عالميا سجلت بالأسبوع الأول من ديسمبر لاسعار الخردة 378 دولار للطن واسعار خام الحديد 107 دولار للطن فيما تراوحت أسعار مربعات الصلب – البيلت – بين 495 – 555 دولار للطن واسعار حديد التسليح بين 600 – 680 دولار للطن ولفائف الاسلاك 680 و700 دولار للطن.