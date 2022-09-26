أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

آخر الأخباراخبار المال والاقتصاد › أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

صورة الخبر: أسعار الدواجن
أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن البيضاء «التسمين»، ارتفاع بمعدل جنيه ليسجل سعر الكيلو 41 جنيه كما شهدت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» استقرار ليسجل سعر الكيلو 60 جنيهاً.

جاءت تلك الأسعار فى مستهل التداول اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.

وسجلت أسعار الأمهات 27 جنيها للكيلو.

وسجل سعر الكتكوت عمر يوم من 1.75 إلى 2 جنيه (بورصة).

وأعلنت البورصة الرئيسية للدواجن، أسعار اليوم:

سعر كيلو الدواجن البيضاء 41 جنيها

سعر ساسو 60 جنيها
سعر كتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح بين 1.75 الى 2 جنيه

سعر كتكوت ساسو من 4.50 إلى 4.75 جنيه

سعر الأمهات البيضاء 27 جنيها

سعر كتكوت بلدى 4 جنيهات

سعر كتكوت هجين 4 جنيهات

سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات

سعر كتكوت فيومى على وشه 5.5 جنيه

سعر بط مولر 14 جنيها

سعر بط مسكوفى 13 جنيها

سعر بط بيور 11 جنيها

سعر سمان عمر 14 يوما بـ3.75 جنيه

المصدر: المصرى اليوم

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
4456

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager