أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022

أسعار الدواجن
شهدت أسعار الدواجن البيضاء «التسمين»، ارتفاع بمعدل جنيه ليسجل سعر الكيلو 41 جنيه كما شهدت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» استقرار ليسجل سعر الكيلو 60 جنيهاً.
جاءت تلك الأسعار فى مستهل التداول اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.
وسجلت أسعار الأمهات 27 جنيها للكيلو.
وسجل سعر الكتكوت عمر يوم من 1.75 إلى 2 جنيه (بورصة).
وأعلنت البورصة الرئيسية للدواجن، أسعار اليوم:
سعر كيلو الدواجن البيضاء 41 جنيها
سعر ساسو 60 جنيها
سعر كتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح بين 1.75 الى 2 جنيه
سعر كتكوت ساسو من 4.50 إلى 4.75 جنيه
سعر الأمهات البيضاء 27 جنيها
سعر كتكوت بلدى 4 جنيهات
سعر كتكوت هجين 4 جنيهات
سعر كتكوت فيومى 5 جنيهات
سعر كتكوت فيومى على وشه 5.5 جنيه
سعر بط مولر 14 جنيها
سعر بط مسكوفى 13 جنيها
سعر بط بيور 11 جنيها
سعر سمان عمر 14 يوما بـ3.75 جنيه
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