أسعار الدواجن اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022



أسعار الدواجن أسعار الدواجن

شهدت أسعار الدواجن البيضاء «التسمين»، ارتفاع بمعدل جنيه ليسجل سعر الكيلو 41 جنيه كما شهدت أسعار الدواجن الحمراء «الساسو» استقرار ليسجل سعر الكيلو 60 جنيهاً.



جاءت تلك الأسعار فى مستهل التداول اليوم الجمعة 16 ديسمبر 2022.



وسجلت أسعار الأمهات 27 جنيها للكيلو.

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وسجل سعر الكتكوت عمر يوم من 1.75 إلى 2 جنيه (بورصة).وأعلنت البورصة الرئيسية للدواجن، أسعار اليوم:سعر كيلو الدواجن البيضاء 41 جنيهاسعر ساسو 60 جنيهاسعر كتكوت الأبيض عمر يوم يتراوح بين 1.75 الى 2 جنيهسعر كتكوت ساسو من 4.50 إلى 4.75 جنيهسعر الأمهات البيضاء 27 جنيهاسعر كتكوت بلدى 4 جنيهاتسعر كتكوت هجين 4 جنيهاتسعر كتكوت فيومى 5 جنيهاتسعر كتكوت فيومى على وشه 5.5 جنيهسعر بط مولر 14 جنيهاسعر بط مسكوفى 13 جنيهاسعر بط بيور 11 جنيهاسعر سمان عمر 14 يوما بـ3.75 جنيه