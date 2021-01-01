أبرزها حجر الجمشت والقمر..أحجار كريمة تزيد من الشعور بالسعادة..

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السعادة هي حلم الجميع، فالجميع يسعى لتحقيقها ليعيش فيها طول عمره ويبذل أقصى جهده سواء كانت جسدية أو نفسية، ومثلما هناك أدوية للتخلص من الأمراض، هناك أيضا طرق لجذب الطاقة الإيجابية وإبعاد الطاقة السلبية وذلك باستخدام الأحجار الكريمة، والتي عند حملها بيدك أو وضعها على الجسم أو بالمكان تعمل على تعزيز التوازن والاسترخاء والحماية، والإبداع، والسعادة، والحب. ومن هنا تستعرض " اليوم السابع "بعض من الأحجار الكريمة التي تزيد من الشعور بالسعادة والراحة والتوازن.

التورمالين الأسود



يستخدم خبراء علم الطاقة والأحجار الطبيعية هذا الحجر، كدرع نفسي، يساعد في محاربة الطاقة السلبية الموجهة إليه، حيث إن حجر التورمالين الأسود يمتلك خصائص الأرض أو التراب والتي تعمل على التخلص من ملوثات الموجات الهوائية المحيطة بالإنسان. ويمكن ارتداء هذا الحجر، كقطعة مجوهرات، أو وضعها في الجيب، أو بجوار كمبيوتر العمل للاستفادة من قدراتها الوقائية.





حجر الدم

ولحجر الدم الكثير من المميزات المهولة فكان يستخدم أيام القدماء المصريين كتميمة لإعطاء الشجاعة للمحاربين، ومدهم بالنشاط والحيوية، اللازمة للانتصارات والنجاحات، حيث إنه يمنح مرتديها الشجاعة والحماسة، والتخلص من الخمول وعدم الثقة بالنفس. ويمكن ارتداء حجر الدم أو تركه في كوب من الماء طوال الليل، وشرب الماء في الصباح لمنحك قوتك والاستفادة من قدراته التنقية.



حجر السترين



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يطلق على هذا الحجر "حجر الثروة والإزدهار" وذلك لأنه يعمل على جذب الثروة وتنشيط الذاكرة والجانب الإبداعي، مما يساعد في الحفاظ على عملية تحويل الأحلام إلى حقيقة. فقط يمكن ارتداء هذا الحجر، أو وضعه في الزاوية الجنوبية الشرقية من منزلك أو عملك، أو في صندوق أموالك أو محفظتك.حجر القمريعتبر هذا الحجر تميمة حماية للمسافرين، وخاصة رحلات الكشافة، حيث يقال إنه يجلب لمن يرتديه الحكمة، ويوقظ القدرات النفسية، ويعالج الأرق. فقط يمكنك أن تمسكه بيدك، أو وضعه تحت وسادتك ليلاً لتعزيز أحلامك ورؤيتك وإضفاء الوضوح على الطريق أمامك.حجر الجمشتيسمى بالحجر المهدئ، حيث أنه له تأثير المهدئ، والتخلص من العادات السيئة، مثل الإدمان والضغط العصبي والتوتر، فقط ضع الجمشت على بطنك أو تحت مرتبتك لتسخير تأثيرات التوازن.