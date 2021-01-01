رئيس الزمالك يعلن عن صفقة تبادلية مع الاتحاد السكندري

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كشف مرتضي منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك عن امكانيه عوده محمد علاء نجم.تلفربق المعار لـ الاتحاد السكندري صفوف الفريق خلال موسم الانتقالات الشتوية.



وأكد مرتضي منصور في تصريحات عبر قناة الزمالك أنه يرغب في عودة محمود علاء لصفوف الزمالك مرة أخرى على أن يوافق علي إعارة محمود شبانه نجم الفريق المعار حاليا لـ سموحة إلى الاتحاد السكندري.



وأضاف أن محمود علاء لاعب مميز للغاية ويمتلك امكانيات رائعة مشددا أنه كان رافض تماما لرحيل الاعب ولكن رغبة اللاعب في الرحيل حسمت الأمر.

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وتابع أن مجلس إدارة الاتحاد السكندري يجب أن تدعم اللاعب وتسانده ضد هجوم وسخريه الجماهير منه مشددا أنه في حال لم يتم حمايته سيعيد اللاعب للزمالك من أجل حمايته.وتابع أن محمود علاء ابن من ابناء الزمالك ولا يجوز السخريه أن التقليل منه.أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة لقدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة البنك الأهلي المقرر لها اليوم الجمعة باستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.وتضم القائمة كل من:حراسة المرمى : محمد عواد - محمد صبحيخط الدفاع : عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح .خط الوسط : محمد أشرف "روقا" - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم " اوباما" - سيد عبد الله "نيمار" محمود عبد الرازق " شيكابالا" - أحمد مصطفى "زيزو"