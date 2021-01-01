القبض علي مسؤولي شركة لإقراض المواطنين وفضحهم حال التعثر

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قررت جهات التحقيق بالقاهرة حبس 5 أشخاص يعملون بشركة قروض مالية بتهمة التحصل على بيانات المتقدمين للحصول على القروض والتهديد بالتشهير بهم في حالة تعثرهم بالسداد، 4 أيام على ذمة التحقيقات.



حبس مسؤولي شركة لإقراض المواطنين

وكانت البداية بتلقي قسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بلاغات من 3 أشخاص بتضررهم من أحد الأشخاص و4 سيدات يعملون بشركة للقروض المالية يمتلكها عدد من الأشخاص يحملون جنسية إحدى الدول الأجنبية، ليس لها مقر داخل البلاد، تقرض الأشخاص وتتحصل منهم على بياناتهم "صور شخصية – أرقام هواتف لبعض معارفهم" وتهديدهم بالتشهير بهم على مواقع التواصل الاجتماعي في حالة تعثرهم في سداد القروض.



وعقب تقنين الإجراءات وجّه اللواء محمد عبد الله، مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة باستهداف وضبط المشكو في حقهم، وبمواجهتهم اعترفوا بارتكاب الواقعة على النحو المشار إليه، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.

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وكان عدد كبير من المواطنين تقدموا ببلاغات لأجهزة الأمن والنائب العام، ضد عدد من مسئولي التطبيقات الإلكترونية التي تقوم بالاستيلاء على البيانات الشخصية والصور الخاصة، عبر اختراق الهواتف المحمولة واستغلالها بالتشهير بهم عبر استغلال أرقام الأصدقاء والمعارف، في حالة عدم تسديد قيمة وفوائد قروض يتم منحها لهم بفوائد مرتفعة تتخطى فوائد البنوك.