الإفتاء تجيب .. ما حكم إخفاء الزوجة ما تتصدق به من مالها الخاص عن زوجها



دار الإفتاء المصرية دار الإفتاء المصرية



أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: أودّ أن أتبرع بمبلغ من المال، ولا أرغب بالحديث في هذا الموضوع إلى أحد؛ فهل يجوز أن أخفي هذا الموضوع عن زوجي؟ مع العلم أن المبلغ الذي سوف أتبرع به هو من مالي الخاص.



وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، طالما أنك تتصدقين من مالك الخاص فلا مانع شرعًا من إخفاء هذه الصدقة عن الزوج؛ لأنه لك حرية التصرف في مالك الخاص.



الإفتاء: المزاح بالقول والفعل جائز شرعًا

على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إن المزاح بالقول والفعل جائز شرعًا؛ لكن بشرطين: أحدهما: خلو الممازحة عما لا يُباح شرعا، والثاني: عدم المداومة عليه والإفراط فيه.

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وكتبت الإفتاء عبر حسابها على موقع التواصل الاجتماعي فيس بوك: المزاح والمداعبة بالنكات والطرائف، بالقول والفعل جائز شرعًا؛ بشرطين: أحدهما: خلو الممازحة عمَّا لا يُباح شرعًا، والثاني: عدم المداومة عليه والإفراط فيه.وتابعت الإفتاء: المزاح بالقول والفعل جائز شرعًا؛ لما ثبت أنَّ النبيَّ صلى الله عليه وسلم كان يمزح مع أولاده وأزواجه وأصحابه، ويداعبهم؛ فقالوا: له إنَّك تداعبنا، فقال لهم: «إنِّي لا أقول إلا حقًّا» وقد صرَّح العلماءُ بأنَّ المزاح بالقول والفعل من جملة المستحبَّات بشرطين:أحدهما: خُلو الممازحة عن الكذب الصريح والسباب، والاستهزاء، والسخرية ونحو ذلك مما نهى الشرع عنه.والثاني: عدم المداومة عليه والإفراط فيه حتى لا يؤدِّي المزاح إلى سقوط هيبة الممازح ووقاره من نفوس الناس.