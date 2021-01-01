الإفتاء تجيب .. ما حكم إخفاء الزوجة ما تتصدق به من مالها الخاص عن زوجها

أجابت دار الإفتاء على سؤال ورد لها عبر موقعها الرسمي نصه: أودّ أن أتبرع بمبلغ من المال، ولا أرغب بالحديث في هذا الموضوع إلى أحد؛ فهل يجوز أن أخفي هذا الموضوع عن زوجي؟ مع العلم أن المبلغ الذي سوف أتبرع به هو من مالي الخاص.
وقالت دار الإفتاء في فتوى سابقة، طالما أنك تتصدقين من مالك الخاص فلا مانع شرعًا من إخفاء هذه الصدقة عن الزوج؛ لأنه لك حرية التصرف في مالك الخاص.
الإفتاء: المزاح بالقول والفعل جائز شرعًا
على جانب آخر، قالت دار الإفتاء المصرية، إن المزاح بالقول والفعل جائز شرعًا؛ لكن بشرطين: أحدهما: خلو الممازحة عما لا يُباح شرعا، والثاني: عدم المداومة عليه والإفراط فيه.
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