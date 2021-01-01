رمضان 2023 l البحوث الفلكية يكشف عن موعد بدايته

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موعد بداية شهر رمضان 2023، أكثر ما يبحث عنه المسلمون خلال الفترة الحالية، حيث أنه لم يعد يفصلنا عن الشهر الكريم كثير من الوقت، خاصة مع اقتراب بداية عام 2023.



ويرجع السبب وراء بحث المسلمين عن موعد بداية شهر رمضان 2023، إلى حرص المسلمين في شتى بقاع الأرض، على اغتنام جميع النفحات التي يمن بها الله تعالى على عباده، مصداقًا لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: "إِنَّ لِرَبِّكُمْ عزَّ وجلَّ فِي أَيَّامِ دَهْرِكُمْ نَفَحَاتٍ، فَتَعَرَّضُوا لَهَا، لَعَلَّ أَحَدَكُمْ أَنْ تُصِيبَهُ مِنْهَا نَفْحَةٌ لا يَشْقَى بَعْدَهَا أبدًا"، وشهر رمضان بما فيه من روحانيات، يحوي الكثير من الفرص للعظيمة لتكفير الذنوب والتقرب من الله جل وعلا والإقبال عليه بكل جوارحهم.





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موعد بداية شهر رمضان 2023وعن موعد بداية شهر رمضان 2023، فيفصلنا أيام قليلة عن بداية العام الميلادي الجديد 2023، وهو ما ينبئ بقرب حلول شهر رمضان المبارك 2023، حيث إنه وفقا للحسابات الفلكية التي أعدها المعهد القومي للبحوث الفلكية عن موعد شهر رمضان، فإن أول أيام شهر رمضان فلكيا سيكون يوم الخميس 23 مارس 2022.موعد شهر رمضان 1445وبهذا، فإنه من المنتظر أن يشهد المسلمون في كافة بقاع الأرض، بداية شهر رمضان المبارك 2023، بعد نحو 100 يوم من الآن، وذلك وفقا لتوقعات معهد البحوث الفلكية، والحسابات الفلكية.وفي بيان المعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، ذكر المعهد أن بداية شهر رمضان 2023 سوف تكون يوم الخميس 23 مارس 2023، وينتهي يوم الجمعة 21 إبريل2023، ولكن الرؤية الشرعية للهلال هي الفاصل.موعد شهر رمضان 1445وأشارت الحسابات الفلكية التي أعلنها المعهد، إلى أن هلال شهر رمضان 1445 سوف يولد مباشرة بعد حدوث الاقتران في تمام الساعة السابعة و24 دقيقة بتوقيت القاهرة المحلي في يوم الثلاثاء الموافق 29 من شعبان هـ الموافق21 مارس وأن ذلك اليوم سوف يكون يوم الرؤية.