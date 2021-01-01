الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه رسالة للمنظمات اليهودية الأمريكية .. أعرف تفاصيلها

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في واشنطن، قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.
وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس المصري أكد لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة ويغير تماماً من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي.
وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت عددا من الملفات التي استعرضها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي الذي يزور الولايات المتحدة.
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