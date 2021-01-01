الرئيس عبد الفتاح السيسي يوجه رسالة للمنظمات اليهودية الأمريكية .. أعرف تفاصيلها



الرئيس عبد الفتاح السيسي الرئيس عبد الفتاح السيسي

استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي صباح اليوم بمقر إقامته في واشنطن، قادة المنظمات اليهودية الأمريكية.



وقال المتحدث باسم رئاسة الجمهورية في مصر أن الرئيس المصري أكد لقادة المنظمات اليهودية الأمريكية أن حل القضية الفلسطينية سيمثل خطوة عملاقة فى تاريخ المنطقة ويغير تماماً من واقعها المتأزم، لتبدأ مرحلة جديدة من السلام والتعاون والتنمية والتعايش السلمي.



وكانت وزارة الخارجية الأمريكية قد أوضحت عددا من الملفات التي استعرضها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن والرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي الذي يزور الولايات المتحدة.

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وقالت الخارجية الأمريكية في بيان: "اجتمع وزير الخارجية أنتوني بلينكن اليوم بالرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في واشنطن العاصمة خلال قمة قادة الولايات المتحدة وإفريقيا.وشدد بلينكن على التزامنا بالشراكة الاستراتيجية بين الولايات المتحدة ومصر وأثنى على استضافة مصر الناجحة للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27)".