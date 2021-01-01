فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي



فيريرا فيريرا

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الجمعة، بستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.



عودة الجزيري وعمر جابر

وشهدت قائمة الزمالك عودة المهاجم التونسي سيف الجزيري، والذي غاب عن مباريات الفريق الأبيض في الفترة الماضية، وتحديدًا منذ انضمامه لمعسكر منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، كما عاد لقائمة الفريق الأبيض الظهير الأيمن عمر جابر بعد تعافيه من الإصابة، وشهدت القائمة غياب مصطفى شلبي وذلك بسبب الإصابة، فيما تم استبعاد عبد الله جمعة للإصابة أيضًا.



وتضم القائمة كل من:

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حراسة المرمى: محمد عواد - محمد صبحي.خط الدفاع: عمر جابر - محمد عبد الغني - حسام عبد المجيد - مصطفى الزناري - حمزة المثلوثي - أحمد فتوح.خط الوسط: محمد أشرف روقا - عمرو السيسي - نبيل عماد دونجا - إمام عاشور - يوسف إبراهيم أوباما - سيد عبد الله نيمار - محمود عبد الرازق شيكابالا - أحمد مصطفى زيزو.خط الهجوم: سامسون أكينولا - يوسف أسامة نبيه - يوسف حسن - سيف الدين الجزيري.ويستعد فريق الزمالك لمواجهة البنك الأهلي في تمام الخامسة مساءً، غدًا الجمعة على ملعب ستاد القاهرة، في لقاء يأتي ضمن الجولة السابعة لبطولة الدوري الممتاز، ويحتل فريق الزمالك المركز الثالث بجدول ترتيب الدوري برصيد 14 نقطة، متأخرًا بفارق 4 نقاط عن الأهلي متصدر الترتيب.