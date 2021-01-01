فيريرا يعلن قائمة الزمالك لمباراة البنك الأهلي

أعلن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك بقيادة البرتغالي جوسفالدو فيريرا عن قائمة الأبيض التي ستخوض مباراة البنك الأهلي، المقرر لها غدًا الجمعة، بستاد القاهرة الدولي، في الجولة السابعة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.
عودة الجزيري وعمر جابر
وشهدت قائمة الزمالك عودة المهاجم التونسي سيف الجزيري، والذي غاب عن مباريات الفريق الأبيض في الفترة الماضية، وتحديدًا منذ انضمامه لمعسكر منتخب بلاده للمشاركة في بطولة كأس العالم قطر 2022، كما عاد لقائمة الفريق الأبيض الظهير الأيمن عمر جابر بعد تعافيه من الإصابة، وشهدت القائمة غياب مصطفى شلبي وذلك بسبب الإصابة، فيما تم استبعاد عبد الله جمعة للإصابة أيضًا.
وتضم القائمة كل من:
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