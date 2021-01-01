الزمالك ينهي أتفاقه مع لاعب جديد .. تعرف عليه



الزمالك الزمالك

تسلم مسئولو نادي الزمالك الكارنيه الخاص بالأمريكي أو جي مايو، لاعب فريق كرة السلة الأول بنادي الزمالك الجديد، والمنضم مؤخرا للقلعة البيضاء لتدعيم صفوف الفريق في الفترة الحالية.



وأنهى مسئولو نادي الزمالك إجراءات قيد اللاعب في قائمة الفريق، لتحق له المشاركة في كل البطولات التي يشارك فيها فريق السلة في الموسم الحالي.



كارنيه الاعب

يأتي ذلك بعد الشائعات التي ترددت في الآونة الأخيرة حول وجود أزمة في قيد اللاعب وصعوبة تواجده مع الفريق في الفترة المقبلة بعد التعاقد معه رسميا.

قد يعجبك أيضا...

وكان مجلس إدارة نادي الزمالك نجح في التعاقد مع المحترف الأمريكي "أو جي مايو" لتدعيم فريق السلة بعد المفاوضات التي أجراها أحمد مرتضى عضو مجلس إدارة النادي والمشرف على ألعاب الصالات بالقلعة البيضاء وأحمد عادل عبد الفتاح رئيس جهاز السلة مع اللاعب.أو جي مايو لاعب سلة الزمالكتعاقدت إدارة الزمالك مع او جي مايو الأمريكي والمحترف بالدوري الروسي والصيني والدوري الأمريكي للمحترفين NBA، بعقد يمتد حتى نهاية الموسم.يلعب مايو في مركز الشوتينج جارد، ويبلغ من العمر 35 عامًا، وطله حوالي 1:93 سم، ومن المنتظر أن ينضم أو جي مايو إلى صفوف فريق الزمالك خلال الساعات القادمة للإعلان الرسمي بعد الاتفاق على كافة البنود.فاز الفريق الأول لكرة السلة بنادي الزمالك اليوم الإثنين على نظيره الشمس، بنتيجة 82-58 في المباراة التي جمعت الفريقين اليوم على صالة محمد حسن حلمي بمقر النادي، في دور الثمانية من بطولة كأس مصر، ليصعد سلة الزمالك بهذا الفوز إلى الدور قبل النهائي من بطولة الكأس، ليواجه الاتحاد السكندري