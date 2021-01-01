زيادة على أرونا 2022.. أرخص SUV يطلقها وكيل سيات في مصر



أرونا 2022 أرونا 2022

تعتبر أرونا واحدة من أهم السيارات التي تقدمها شركة كيان ايجيبت في مصر باعتبارها الوكيل المحلي لسيارات سيات، وذلك لأنها السيارة الأرخص سعرا والأكثر اقتصادية من سيارات الشركة في فئة SUV المتاحين في مصر (أصغر من سيات أتيكا وتاراكو).



وذكرت كيان ايجيبت أحدث قائمة أسعار رسمية لفئات أرونا 2022 بشكلها المعدل في السوق المصري كالتالي بعد الزيادة الأخيرة خلال ديسمبر 2022:



- فئة أولى من 625 إلى 655 ألف جنيه (زيادة 30 ألف جنيه).

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- فئة ثانية من 675 إلى 705 ألف جنيه (زيادة 70 ألف جنيه).ويتم حاليا إطلاق نسخة فيس ليفت من سيات أرونا في مصر، وهي نسخة معدلة في الشكل والتجهيزات من الجيل الأاول الحالي للسيارة، وتعتبر أرونا من السيارات الحديثة نسبيا التي قدمتها الشركة الإسبانية، حيث بدأ انتاجها في 2017، وكانت ثاني سيارة من هذه الفئة تقدمها سيات بعد سيارتها أتيكا.ويطلق الوكيل في مصر هذه السيارة بفئتين تشترك في نفس المحرك، وهو محرك 3 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1000 سي سي وبقوة 115 حصان و200 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 7 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي)، وبهذه المواصفات يمكن للسيارة التحرك من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 10 ثواني فقط.وتشمل التجهيزات التي يحملها هذا الموديل التجهيزات التالية:فئة أولى:- 6 وسائد هوائية.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- نظام ثبات الكتروني للسيارة.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 17 بوصة.- مصابيح ضبابية أمامية وخلفية.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- تكييف هواء أوتوماتيكي ثنائي النطاق.- نظام مانع للسرقة.- نظام لقياس ضغط اهواء بالإطارات.- مصابيح أمامية LED نهارية.- زجاج داكن.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- شاشة 8,5 بوصة لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- غطاء جلدي لناقل حركة وعصا مكابح اليد.- مقعد للسائق قابل للتعديل يدويا.فئة ثانية:وتشمل هذه الفئة التجهيزات السابقة بالإضافة إلى:- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 18 بوصة.- 3 أنماط مختلفة للقيادة.- نظام شحن لاسلكي للهواتف الذكية الحديثة.- نظام تحكم الكتروني في الجر.- سبويلر خلفي.- مقاعد رياضية بالجلد الأسود.- شاشة رقمية بديلة للعدادات التقليدية.- مقعد للراكب الأمامي قابل للتعديل يدويا.