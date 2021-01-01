تعلن جينيسيس عن ميزة اكتشاف الوجوه لفتح قفل السيارة

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صورة الخبر: جينيسيس
جينيسيس

أعلنت جينيسيس عن ميزة التعرف على الوجوه لفتح قفل السيارة في سيارتها الكهربائية GV60 كواحدة من أوائل السيارات بهذه الميزة عالمياً، والأولى في أوروبا على الإطلاق.

تتيح ميزة Face Connect من جينيسيس للعملاء القدرة على فتح قفل سيارتهم والوصول إليها باستخدام بسهولة بالغة من خلال التعرف على وجه الشخص قبل فتح الباب. وتشمل الميزة وحدة معالجة صور معززة بالتعلم الآلي العميق. وسيتطلب تفعيل الميزة وجود المفتاح المادي لمرة واحدة عند التفعيل وبعدها ستصبح عمليات فتح القفل وتشغيل السيارة مرتبطة كلياً بالسائق.

قد تبدو هذه التقنية مخيفة ومربكة بعض الشيء. ولكن جينيسيس تقول أن النظام سهل الاستخدام حيث يوجد مؤشر LED خارجي يوضح حالة النظام وقفل السيارة، كما أكدت أنه لا يتم رفع أي بيانات خاصة بالعملاء إلى الإنترنت وأن عملية المعالجة تتم داخل السيارة فقط.

لن تكون سوى مسألة وقت قبل أن تصل الميزة إلى بقية سيارات جينيسيس، ومن المرجح أن الشركات المنافسة ستعمل على تقديم ميزات مماثلة.

المصدر: سعودى شفت

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