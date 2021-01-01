انستجرام: ظهر إيموجي «علم المغرب» أكثر من 3.9 مليون مرة على مستوى العالم في المنشورات

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نشر موقع تدوين الصور الشهير انستجرام Instagram إحصاءً عن عدد التغريدات التي حملت علم المغرب فى منشورات متعلقة بكأس العالم بقطر 2022.



حيث تم استخدام الرمز التعبيري (الإيموجي) لعلم المغرب كثر من 3.9 مليون مرة على مستوى العالم على تطبيق Instagram منذ فوزهم الأخير على منتخب البرتغال في كأس العالم 2022.



يذكر أن منتخب المغرب بات أول منتخب إفريقي يصل إلى نصف النهائي.. وأكثر فريق عربي يخوض مباريات في تاريخ كأس العالم وذلك عندما خاض مباراته 21 في البطولة، وسيصل إلى 23 مباراة، فى حال فوزه في مباراة قبل النهائي أو حتى هزيمته.

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والمغرب بات ثالث منتخب من خارج أوروبا وأمريكا الجنوبية يبلغ قبل نهائي كأس العالم بعد الولايات المتحدة في النسخة الإفتتاحية 1930 وكوريا الجنوبية في 2002.