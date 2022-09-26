سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022

سعر الدولار
شهد سعر الدولار، اليوم الخميس، ثباتًا في تعاملات السوق المصرفية، مسجلا أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.69 جنيه للشراء.
وتقدم بوابة الأهرام لكم أسعار الدولار في كل من: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المركزي المصري.
سعر الدولار اليوم في مصر
لامس سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو
24.60 جنيه للشراء
و24.70 جنيه للبيع.
وحقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو
24.63جنيه للشراء
و24.60 جنيه للبيع
وبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو
24.63جنيه للشراء
و24.61 جنيه للبيع.
سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي
سجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو
24.58 جنيه للشراء
و24.68 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو
24.59 جنيه للشراء
و24.64 جنيه للبيع.
ووصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى نحو
24.69جنيه للشراء
و24.72جنيه للبيع.
سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو
24.64 جنيه للشراء
و24.64 جنيه للبيع.
وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو
24.59 جنيه للشراء
و24.64 جنيه للبيع.
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!