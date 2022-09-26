سعر الدولار في مصر اليوم الخميس 15 ديسمبر 2022



سعر الدولار سعر الدولار

شهد سعر الدولار، اليوم الخميس، ثباتًا في تعاملات السوق المصرفية، مسجلا أعلى سعر له في بنك أبو ظبي الإسلامي عند مستوى 24.69 جنيه للشراء.



وتقدم بوابة الأهرام لكم أسعار الدولار في كل من: بنك مصر، والبنك الأهلي المصري، والبنك التجاري الدولي، والمصرف المتحد، وبنك الإسكندرية، وبنك قناة السويس، والبنك المركزي المصري.



سعر الدولار اليوم في مصر

لامس سعر الدولار في بنك المصرف المتحد نحو

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24.60 جنيه للشراءو24.70 جنيه للبيع.وحقق سعر الدولار اليوم في البنك التجاري الدولي نحو24.63جنيه للشراءو24.60 جنيه للبيعوبلغ سعر الدولار اليوم في البنك المركزي المصري نحو24.63جنيه للشراءو24.61 جنيه للبيع.سعر الدولار اليوم في البنك الأهليسجل سعر الدولار في بنك قناة السويس نحو24.58 جنيه للشراءو24.68 جنيه للبيع.ووصل سعر الدولار اليوم في البنك الأهلي المصري نحو24.59 جنيه للشراءو24.64 جنيه للبيع.ووصل سعر الدولار اليوم في بنك أبو ظبي الإسلامي إلى نحو24.69جنيه للشراءو24.72جنيه للبيع.سجل سعر الدولار اليوم في بنك الإسكندرية نحو24.64 جنيه للشراءو24.64 جنيه للبيع.وبلغ سعر الدولار اليوم في بنك مصر نحو24.59 جنيه للشراءو24.64 جنيه للبيع.