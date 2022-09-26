الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء: 3.7? زيادة في أعداد خريجي التعليم العالي عام 2021



الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء

كشف تقرير الجهـاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء اليوم الخميس، في التقرير السنـوي لخريجي التعليم العالي والدرجات العلمية العليا عام 2021، عن أهم مؤشرات خريجي التعليم العالي.



وذكر التقرير أن عدد الخريجين من التعليم العالي سجل 667,4 ألف عام 2021 مقابل 643,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 3.7?، منهم 471.5 ألف خريج من الجامعات الحكومية عام2021 بنسبة 70,6? من إجمالي خريجي التعليم العالي، مقابل 450.5 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 4.6?.



كما بلغ عدد خريجي الجامعات الخاصة 34 ألف خريج من 2021 بنسبة 5,1? من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 30.5 ألف خريج عام2020 بزيادة بلغت نسبتها 11,5?.

قد يعجبك أيضا...

وفي ذات السياق كشف التقرير أن عدد المعاهد العليا الخاصة 87,6 ألف خريج من عام 2021 بنسبة 13.1? من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 93.2 ألف خريج عام 2020 بانخفاض بلغت نسبته 6.0?.كما بلغ عدد خريجي الأكاديميات 6.2 ألف عام 2021 بنسبة 0.9? من إجمالي خريجي التعليم العالي مقابل 5,8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 7,1% .أشار التقرير بلوغ عدد خريجي التعليم العالي 68.2 ألف عام 2021 بنسبة 10.2?من إجمالي مقابل 63.8 ألف خريج عام 2020 بزيادة بلغت نسبتها 6.9?.وأيضا سجل 201.2 مجال الأعمال والإدارة والقانون خريجي ألف خريج في بنسبة 30.1? من إجمالي خريجي التعليم العالي، يليها الفنون والعلوم الانسانية بعدد 99.9 ألف خريج بنسبة 15.0? ثم مجال الصحة بعدد 96,7 ألف خريج بنسبة 14.5?.وبلغ إجمالي خريجي الوافدين 6904 خريج بنسبة 1.0? من إجمالي خريجي التعليم العالي.