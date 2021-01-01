تسيطر روبوتات الدردشة الآلية على محركات البحث قريبًا

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بحث المسؤولون التنفيذيون في جوجل GOOGLE الصعود المستمر والإقبال على روبوت الدردشة الآلية ChatGPT من شركة إيلون ماسك، خاصة في الآونة الأخيرة.



وقال مسئولو جوجل، إن هناك مشكلات بارزة في روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي مثل التحيز، والوقائع، إلا أن هذا لا يعني أنهم ليسوا مستعدين لاستبدال شكل البحث على جوجل في المستقبل.



ودفع إطلاق روبوت الدردشة الآلي ChatGPT البعض إلى التكهن بأن روبوتات الدردشة التي تعمل بالذكاء الاصطناعي AI، يمكن أن تتولى قريبًا محركات البحث التقليدية، لكن المديرين التنفيذيين في جوجل Google يقولون إن التكنولوجيا لا تزال غير ناضجة جدًا بحيث لا يمكن وضعها أمام المستخدمين، مع وجود مشاكل بما في ذلك تحيز روبوتات المحادثة، وميلهم إلى صنع المعلومات ببساطة.

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ووفقًا لتقرير صادر عن CNBC، تناول سوندار بيتشاي، الرئيس التنفيذي لشركة الفابت Alphabet المالكة لشركة جوجل، ورئيس AI Jeff Dean في جوجل Google ، صعود ChatGPT في اجتماع شامل عقد مؤخرًا، وسأل أحد الموظفين عما إذا كان إطلاق الروبوت - الذي أنشأته شركة OpenAI، وهي شركة لها علاقات عميقة مع شركة جوجل Google المنافسة ومايكروسوفت Microsoft.وبحسب ما ورد رد بيتشاي ودين بالقول، إن نماذج لغة الذكاء الاصطناعي من جوجل Google تتمتع بنفس قدرة نماذج OpenAI، ولكن يتعين على الشركة أن تتحرك بشكل أكثر تحفظًا من شركة ناشئة صغيرة بسبب مخاطر السمعة التي تشكلها التكنولوجيا.وقال دين: "نحن نتطلع تمامًا لإخراج هذه الأشياء إلى منتجات حقيقية وفي أشياء تبرز بشكل بارز نموذج اللغة بدلاً من وضعها تحت الأغطية، وهو المكان الذي استخدمناها فيه حتى الآن".وأضاف: "لكن من المهم جدًا أن نفهم هذا الأمر بالشكل الصحيح.. وجوجل Google لديها الكثير المخطط لميزات لغة الذكاء الاصطناعي في عام 2023، وهذا مجال نحتاج فيه إلى التحلي بالجرأة والمسؤولية، لذا يتعين علينا الموازنة بين ذلك".