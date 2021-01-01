تكشف جمجمة غريبة التطور المبكر للطيور

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تظهر جمجمة أحفورية من أحد أقرباء الطيور تكوينًا غريبًا للجمجمة، مما يثير أسئلة جديدة حول التطور المبكر للطيور؛ بما كانت أقدم الطيور على الأرض أكثر حداثة مما توقع العلماء - واكتشاف يثير أسئلة جديدة حول فترة ضبابية في التاريخ التطوري.

وحسبما ذكرت صيحفة "ليف ساينس ": تباعدت الطيور الأولى عن الديناصورات حوالي 165 مليون إلى 150 مليون سنة، خلال العصر الجوراسي، تعايش الطيور مع الديناصورات خلال العصر الطباشيري ؛ بعد الانقراض الجماعي الذي قضى على الديناصورات قبل حوالي 66 مليون سنة وكانت بالفعل بارعة في الطيران.

وتوجد حفريات للطيور من العصر الطباشيري. كانت هذه فترة حاسمة في تاريخ الطيور، لأن سلالات الطيور القديمة انقرضت، ولم يتبق سوى الناجين لتكوين الطيور الحديثة، هذا يترك الكثير من الأسئلة حول شكل الطيور الأولى، ومنها طائر مسنن بحجم النسر لا يرتبط ارتباطًا مباشرًا بأي طائر حديث، ولكنه كان قريبًا من أسلاف الطيور الحديثة في الأيام الأخيرة من الديناصورات و فاجأت هذه الأنواع العلماء بسبب غرابة في جمجمتها: فحنك الطائر مثل البطة الحديثة. كان هذا مفاجئًا، لأن العلماء اعتقدوا أن الطيور الأكثر بدائية قد اندمجت حنكها ومناقيرها العلوية الصلبة، تمامًا مثل النعام والنعام اليوم.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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