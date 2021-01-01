سحب سكودا من السوق الصين

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سكودا

تدرس مجموعة فولكس فاجن سحب سكودا من الصين، فى ظل المنافسة بقطاع السيارات بالبلاد. وقال المدير التنفيذى لشركة سكودا «هناك منافسة شديدة للغاية هناك. سننظر معا مع شريك المشروع المشترك الصينى، فى كيفية رغبتنا فى الاستمرار هناك». وقال «إذا أردنا تركيز قوانا، فالأمر يستحق النظر فى السيناريوهات ومن ثم اتخاذ قرار». وأضاف إن أحد الخيارات سيكون محض عمليات بيع بالبلاد. وسيسمح ذلك لسكودا أن توفر مساحة لفولكسفاجن فى السوق الصينية.

المصدر: المصرى اليوم

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