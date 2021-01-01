فى مصر ترخيص 1089 سيارة كهربائية خلال 15 شهرا

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كشف التقرير الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات عن شهر نوفمبر 2022، عن أعداد المركبات الكهربائية المرخصة فى الفترة من بداية من يوليو من عام 2021 وحتى نهاية نوفمبر 2022 الماضي، التى سجلت 1089 سيارة كهربائية، 112 سيارة كهربائية بترخيص مؤقت. احتلت فولكس ?اجن المركز الأول فى عدد المركبات الكهربائية المرخصة، وسجلت سيارتها جولف الكهربائية عدد 121 سيارة، ID4 سجلت خلال الفترة نفسها 72 سيارة، كما حصلت 39 سيارة ID4 على ترخيص مؤقت خلال نفس الفترة، أما ID4x وصل عدد السيارات المرخصة منها 76 سيارة، 39 سيارة ترخيص مؤقت. خلال الفترة نفسها تم ترخيص عدد 48 سيارة موديل ID4 كروس، 18 سيارة منها حصلت على ترخيص مؤقت، ثم جاءت علامة تيسلا بالمركز الثانى لأكثر السيارات الكهربائية المرخصة خلال نفس الفترة بـ 85 سيارة. فى المركز الثالث جاءت علامة BMW،



ومن أبرز السيارات التى رخصت التابعة للعلامة I3 التى رخصت 37 مرة خلال 16 شهراً، X3I رخصت خلال الفترة نفسها 4 سيارات، أما X1 الكهربائية رخصت خلال نفس الفترة 3 سيارات. كانت المجمعة المصرية للتأمين الإجبارى للمركبات كشفت عن عدد المركبات الجديدة التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال شهر نوفمبر الماضي، التى سجلت 24 ألف و737 مركبة، وأكد التقرير أن إجمالى المركبات التى صدرت لها وثائق تأمينية 1975مركبة موديل 2020 و4837 مركبة موديل 2021و11824مركبة موديل 2022 و 6101 مركبة موديل 2023. أضاف التقرير أعداد السيارات الملاكى التى صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها خلال نوفمبر التى وصلت لـ 7آلاف و300 سيارة ملاكى من بينها 158سيارة موديل 2020 و115 سيارة موديل 2021و3 آلاف و 319 سيارة موديل 2022و 3 آلاف و 708 سيارات موديل 2023