يُنصف القضاء «جوجل» بعد دعاوى الخصوصية: الكل وافق على جمع البيانات

جوجل جوجل

«حتى بعد أن اختاروا عدم مشاركة نشاطهم على الويب، تجسست عليهم الشركة»، كانت هذه الدعوى القضائية التي قدمها المستخدمون ضد شركة «ألفابت»، المسؤولة عن جوجل بشأن خصوصية المُستهلكين.



بالمقابل، رفضت «إيفون جونزاليس روجرز» قاضية المحكمة الجزئية الأميركية، الادعاءات بأن «جوجل» تتبعت المعلومات الشخصية للمستخدمين وتجسست عليهم، بما في ذلك عناوين بروتوكول الإنترنت (IP) وسجل التصفح، إذا اختاروا هم عدم «مزامنة» حساباتهم على «كروم» حتى لو لم يكن لديهم حساب.



فكتبت «روجرز» في رفض الدعوى: «أفصحت جوجل بدرجة كافية، ووافق المدعون على جمعها للبيانات المعنية».

وفيما يخص التصفح المتخفي في «كروم» التي تتيح للأشخاص تصفح الويب بشكل سري، أوضحت «روجرز»، أن الشركة تجمع البيانات حتى عند تشغيل «وضع التصفح المتخفي»، ذلك بعد أن سمحت القاضية لعشرات الملايين من مستخدمي «جوجل» بالانضمام إلى الدعوى التي رفعها عدد من المستخدمين.وواجهت «جوجل« مجموعة كبيرة من دعاوى الخصوصية ترفعها ولايات بما في ذلك «أريزونا» والمستخدمون، بالإضافة إلى تدقيق مكثف من قبل المشرعين بشأن ممارساتها لجمع البيانات.بالمقابل، قالت «جوجل»، إنها ستقوم في 2024 بحذف ملفات تعريف ارتباط الطرف الثالث التي تساعد المعلنين على مراقبة نشاط المستهلكين على الويب، ولن تستخدم طرقًا بديلة لتتبع الأفراد، لتكن محاولة منها لمنع تفاقم قضية التصفح المتخفي، وكذلك ردت الشركة، بأن الكثير من أعضاء الدعوى الجماعية كانوا على علم بجمع الشركة للبيانات ووافقوا على ذلك.وتقيد القضايا لدى القضاء الأميركي تحت اسم (Calhoun v. Google، 20-cv-05146، and Brown v. Google LLC, 20-3664, U.S. District Court, Northern District of California (Oakland)).