«تويتر» تعتزم زيادة حروف النشر..تستطيع التغريد بـ4000 حرف..

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في تغريدة تضمنت كلمة «نعم»، أعلن أيلون ماسك، مالك منصة تويتر، عن نية زيادة عدد الحروف المسموح باستخدامها في كتابة التغريدات من 280 إلى 4 آلاف حرف، وذلك في رده على أحد المستخدمين بسؤاله عن حقيقة نية المنصة لزيادة عدد الحروف في التغريدات إلى 4000 حرف.



وأشارت تقرير سابقة إلى زيادة عدد الحروف ضمن المزايا المتوقع طرحها للمنصة، كما سبق أن صرح «ماسك» في العديد من المناسبات، منذ استحواذه على المنصة مطلع نوفمبر الماضي، بنيته زيادة عدد الحروف.



وفي تغريدة بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، غرّد «ماسك» بأن «تويتر» تعمل على تطوير شكل جديد لنشر المحتوى النصي، حتى يسمح للمستخدمين بنشر نصوص طويلة، كذلك لتتمكن المنصة من جذب المستخدمين من محبين القراءة، وصناع المحتوى اللذين يميلون أكثر إلى نشر نصي طويل.

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وسابقًا التزمت «تويتر» بعدد 140 حرفًا كحد أقصى للتغريدة حتى 2017، من ثم ضاعفت العدد إلى 280 حرفاً ومستمر حتى الوقت الحالي، لحين إتاحة الميزة الجديدة بعدد حروف 4000 حرف.هذا إلى جانب الإعلان عن عدد من تحديثات «تويتر»، أبرزها إتاحة علامة التوثيق الزرقاء، أمس الإثنين، وهي خدمة مدفوعة مقابل 8 دولارات للمستخدمين من الويب وجميع أنواع الهواتف، عدا مستخدمي شركة أبل يحصلون على الخدمة مقابل 11 دولار شهرياً للاشتراك، ويرجع هذا الفرق إلى نسبة الـ 30% التي تقتطعها «أبل» من كل عملية دفع عبر التطبيقات المثبتة من متجرها «آب ستور»، وبالتالي تحصل «تويتر» على قيمة الاشتراك كاملة.لكن يستطيع المستخدمون تقليل التكلفة التي يتحملونها باختيارهم الدفع عبر موقع تويتر مباشرة.وإصدار خدمة التوثيق «بلو تويتر»، جاء بأكثر من لون (الرمادي، والذهبي، والأزرق)، وفقاً لاختلاف الشركات والمؤسسات الرسمية والمشاهير.