«تويتر» تعتزم زيادة حروف النشر..تستطيع التغريد بـ4000 حرف..

في تغريدة تضمنت كلمة «نعم»، أعلن أيلون ماسك، مالك منصة تويتر، عن نية زيادة عدد الحروف المسموح باستخدامها في كتابة التغريدات من 280 إلى 4 آلاف حرف، وذلك في رده على أحد المستخدمين بسؤاله عن حقيقة نية المنصة لزيادة عدد الحروف في التغريدات إلى 4000 حرف.
وأشارت تقرير سابقة إلى زيادة عدد الحروف ضمن المزايا المتوقع طرحها للمنصة، كما سبق أن صرح «ماسك» في العديد من المناسبات، منذ استحواذه على المنصة مطلع نوفمبر الماضي، بنيته زيادة عدد الحروف.
وفي تغريدة بتاريخ 6 نوفمبر الماضي، غرّد «ماسك» بأن «تويتر» تعمل على تطوير شكل جديد لنشر المحتوى النصي، حتى يسمح للمستخدمين بنشر نصوص طويلة، كذلك لتتمكن المنصة من جذب المستخدمين من محبين القراءة، وصناع المحتوى اللذين يميلون أكثر إلى نشر نصي طويل.
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