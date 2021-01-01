تكشف دراسة جديدة مكان العضو التناسلي للأفعى

اكتشف علماء أن لدى الأفعى بظرا، ما يدحض الافتراض السائد بأنه ليس لديها عضو جنسي، وذلك بعد دراسة الأعضاء الذكرية للثعبان لعقود، وإغفال العضو الجنسي الأنثوي.
وقالت ميجان فولويل، الباحثة المشاركة في الدراسة، إن البحث المنشور في مجلة «بروسيدينجز أوف ذي رويال سوسيتي بي جورنال»، يقدم أول وصف تشريحي للأعضاء التناسلية في أنثى الثعبان «الأفعى».
وأضافت أن الناس كانوا يقبلون التسمية الخاطئة للثعابين على أنها مزدوجة الجنس، أذ حدد هذا البحث موقع البظر وأنه مخبأ على الجانب السفلي من الذيل، مشيرة إلى إلى أن الثعابين لها بظران فرديان، يفصل بينهما نسيج.
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