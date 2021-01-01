تكشف دراسة جديدة مكان العضو التناسلي للأفعى



للأفعى للأفعى

اكتشف علماء أن لدى الأفعى بظرا، ما يدحض الافتراض السائد بأنه ليس لديها عضو جنسي، وذلك بعد دراسة الأعضاء الذكرية للثعبان لعقود، وإغفال العضو الجنسي الأنثوي.



وقالت ميجان فولويل، الباحثة المشاركة في الدراسة، إن البحث المنشور في مجلة «بروسيدينجز أوف ذي رويال سوسيتي بي جورنال»، يقدم أول وصف تشريحي للأعضاء التناسلية في أنثى الثعبان «الأفعى».



وأضافت أن الناس كانوا يقبلون التسمية الخاطئة للثعابين على أنها مزدوجة الجنس، أذ حدد هذا البحث موقع البظر وأنه مخبأ على الجانب السفلي من الذيل، مشيرة إلى إلى أن الثعابين لها بظران فرديان، يفصل بينهما نسيج.

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وأوضحت ميجان إنها بدأت العمل على أفعى الموت ووجدت البظر، وهو هيكل على شكل قلب، ويوجد بالقرب من غدد رائحة الثعبان، والتي تستخدم في جذب شركاء التزاوج، وأن فريق البحث قام بفحص هذه الأنسجة، في 9 أنواع من الثعابين، بينها ثعبان السجاد، وأفعى الكانتيل، والأفعى النفاثة، وجاءت النتيجة أن هناك تباين في حجم الهياكل، ولكنها كانت بارزة، مضيفة أن البظر يكون هشًا وصغيرًا، أقل من ملليمتر في بعض أنواع الثعابين.وفقا لما ذكرت صحيفة بي بي سي.وأاشارت إلى أن هذا الاكتشاف يسمح بإجراء نظريات جديدة حول الجنس فيالثعابين، حيث كانوا العلماء يعتقدون أن ممارسة الثعابين الجنس تتعلق في الغالب بالإكراه، ويجبر الثعبان الذكر على التزاوج، لكن مع اكتشاف البظر، يمكن البحث أكثر نحو الإغواء والتحفيز.