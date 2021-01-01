لم يعد إيلون ماسك الأغنى في العالم

مع الخسائر التي تتعرض لها الأسهم التكنولوجية، أزاح رجل أعمال فرنسي إيلون ماسك من عرش أغنى رجل بالعالم، فمن هو برنارد أرنو؟
وكشف تقرير لـ«العربية»، أن رجل الأعمال برنارد آرنو أزاح ماسك عن عرش اغني رجل في العالم وبلغت ثروة آرنو الفرنسي 171 مليار دولار وفي المقابل تراجعت ثورة ماسك إلى 164 مليار دولار .
وأضاف التقرير، أن آرنو خامس شخص يتصدر قائمة «بلومبرغ للأثرياء» بعد كارلوس سليم وبيل جيتس وجيف بيزوس وماسك وهو اول أوروبي يحصل على لقب “ أغني رجل في العالم”.
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