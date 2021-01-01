لم يعد إيلون ماسك الأغنى في العالم



إيلون ماسك إيلون ماسك

مع الخسائر التي تتعرض لها الأسهم التكنولوجية، أزاح رجل أعمال فرنسي إيلون ماسك من عرش أغنى رجل بالعالم، فمن هو برنارد أرنو؟



وكشف تقرير لـ«العربية»، أن رجل الأعمال برنارد آرنو أزاح ماسك عن عرش اغني رجل في العالم وبلغت ثروة آرنو الفرنسي 171 مليار دولار وفي المقابل تراجعت ثورة ماسك إلى 164 مليار دولار .



وأضاف التقرير، أن آرنو خامس شخص يتصدر قائمة «بلومبرغ للأثرياء» بعد كارلوس سليم وبيل جيتس وجيف بيزوس وماسك وهو اول أوروبي يحصل على لقب “ أغني رجل في العالم”.

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من هو برنارد آرنو؟ولد في فرنسا عام 1949 وهو رئيس مجلس إدارة مجموعة «LVMH»، ويمتلك آرنو وعائلته 48 % من اسهم المجموعة الرائدة في مجال السلع الفاخرة بالعالم والتي تملك 75 علامة تجارية مختلفة واشهرهم على الإطلاق “Christian Dior” و“Louis Vuitton “ ولديهم اكثر من 5500 متجر حول العالم وسجلت قيمتها السوقية 388 مليار دولار وبلغت مبيعاتها في سنة 2021 إلى 68 مليار دولار.