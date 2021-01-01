الأهرامات تحتضن عرض «Dior»

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صورة الخبر: صورة ارشيفية
صورة ارشيفية

فى أمسية خريفية لحظة غروب الشمس، امتزجت فيها الموضة مع الحضارة الفرعونية فى عرض تاريخى، شهدت منطقة أهرامات الجيزة، مساء السبت الماضى، حفل عرض الأزياء لمجموعة الرجال الخاص بدار الأزياء الفرنسية العالمية «Dior»، وهى المرة الأولى التى تنظم فيها دار ديور عرض أزياء فى مصر، ضمن احتفال «Dior» بمرور 75 عامًا على نشأتها.

وشهد الحفل حضور العديد من المشاهير البارزين، ومن بينهم عارضة الأزياء البريطانية نعومى كامبل، والسفير العالمى لـ«Dior» الممثل البريطانى روبرت باتينسون.

كما ضم الحفل عددًا كبيرًا من نجوم الفن المصرى، منهم المطرب محمد حماقى، والنجم أحمد حلمى والفنان عمرو يوسف وكندة علوش، والنجم محمد فراج وبسنت شوقى، ومطربى الراب ويجز ومروان بابلو.

وبثّت «Dior» عرض الأزياء للمجموعة، التى تحمل توقيع مصمم الأزياء البريطانى والمدير الإبداعى للأزياء الخاصة بالرجال لدى الدار، كيم جونز، عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعى، واستخدمت العلامة الفرنسية الشهيرة «Dior» فى عرضها المبهر تحت سفح الأهرامات، الكثير من الإضاءة المبهرة التى خطفت أنظار الحاضرين.

وقال مدير خط الأزياء الرجالية فى ديور «كيم جونز» عن سبب اختياره مصر لإطلاق مجموعته خريف 2023: «اهتمامى بمصر القديمة هو النجوم والسماء، إنه هذا الانبهار بالعالم القديم وما يماثله مع ما ننظر إليه اليوم.. ما ورثناه منهم ومازلنا نتعلمه من الماضى»، بحسب الموقع الرسمى لـDior.

المصدر: المصرى اليوم

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