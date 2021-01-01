الأهرامات تحتضن عرض «Dior»

فى أمسية خريفية لحظة غروب الشمس، امتزجت فيها الموضة مع الحضارة الفرعونية فى عرض تاريخى، شهدت منطقة أهرامات الجيزة، مساء السبت الماضى، حفل عرض الأزياء لمجموعة الرجال الخاص بدار الأزياء الفرنسية العالمية «Dior»، وهى المرة الأولى التى تنظم فيها دار ديور عرض أزياء فى مصر، ضمن احتفال «Dior» بمرور 75 عامًا على نشأتها.
وشهد الحفل حضور العديد من المشاهير البارزين، ومن بينهم عارضة الأزياء البريطانية نعومى كامبل، والسفير العالمى لـ«Dior» الممثل البريطانى روبرت باتينسون.
كما ضم الحفل عددًا كبيرًا من نجوم الفن المصرى، منهم المطرب محمد حماقى، والنجم أحمد حلمى والفنان عمرو يوسف وكندة علوش، والنجم محمد فراج وبسنت شوقى، ومطربى الراب ويجز ومروان بابلو.
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