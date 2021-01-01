كواليس جديدة .. حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي

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أفشة

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي يريد الرحيل خلال الميركاتو الشتوي، لأنه لا يشارك بصفة أساسية.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "أفشة لا يشارك بشكل اساسي ولذلك هو حزين ويريد الرحيل وهو أمر غريب جدا، فماذا سيفعل علي لطفي وحسام حسن ومحمد هاني وغيرهم".

رحيل أفشة عن الأهلي
وأضاف: "رحيل افشة في الباطن السعودي ليس في صالحه، واحذره من تلك الخطوة، لن يدفع أحد ثمن تلك الخطوة غيرك، الأهلي لن يقف على أي لاعب، وقد يساهم رحيلك في ظهور آخرين مثل عمار حمدي".

وواصل شبانة: "رحيل أفشة ليس في مصلحته، وسيد عبدالحفيظ مدير الكرة طالب اللاعبين بأن أي لاعب لديه عرض رسمي، فليأتي به إلى النادي وسوف نناقشه".

وأكمل: "وكلاء اللاعبين أحد أسباب تراجع الكرة المصرية، يقومون بإغراء اللاعبين والمدربين، ومديرين تعاقدات ومشرفين على الكرة، الوكيل أصبح يعمل معه أعضاء في مجالس الإدارات والسوشيال ميديا، لابد أن يركز اتحاد الكرة ورابطة الأندية في هذه الأزمة، وأن يتم وضع نظام للوكلاء للسيطرة على أسعار وعقود اللاعبين".

المصدر: قناة Etc

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