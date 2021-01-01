كواليس جديدة .. حقيقة رحيل أفشة عن الأهلي

أكد الإعلامي محمد شبانة، أن محمد مجدي أفشة لاعب النادي الأهلي يريد الرحيل خلال الميركاتو الشتوي، لأنه لا يشارك بصفة أساسية.
وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس، الذي يبث عبر شاشة قناة Etc: "أفشة لا يشارك بشكل اساسي ولذلك هو حزين ويريد الرحيل وهو أمر غريب جدا، فماذا سيفعل علي لطفي وحسام حسن ومحمد هاني وغيرهم".
رحيل أفشة عن الأهلي
وأضاف: "رحيل افشة في الباطن السعودي ليس في صالحه، واحذره من تلك الخطوة، لن يدفع أحد ثمن تلك الخطوة غيرك، الأهلي لن يقف على أي لاعب، وقد يساهم رحيلك في ظهور آخرين مثل عمار حمدي".
أضف هذا الخبر إلى موقعك:
إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك
كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!