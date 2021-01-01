تحذير شديد اللهجة من كولر لنجميي الأهلي .. أعرف السبب



كولر كولر

وجه مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تحذيرا شديد اللهجة لثنائي الفريق محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.



ورفض أفشة الاحتفال بعد صناعة هدف أمام الاتحاد السكندري لزميله أكرم توفيق لعدم مشاركته أساسيا، بينما ظهرت علامات الامتعاض على عمرو السولية بعد استبداله في نفس المباراة بالشوط الثاني.



وعلم كووورة أن كولر وجه تحذيرا قويا لثنائي الأهلي، بسبب ما حدث، مشددا على أن قرار مشاركة أي لاعب في المباريات هو حق أصيل له وفقا للحاجة الفنية وظروف كل مباراة.

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كما وجه كولر رسائل قوية لباقي اللاعبين بضرورة التركيز في المباريات وكيفية تنفيذ التعليمات، وفقا لما يطلب منهم، دون الانشغال بأي أمور أخرى أو بعدد الدقائق التي يشارك فيها كل لاعب.وأبدى السويسري عدم رضاه عن مستوى اللاعبين في لقاء الاتحاد الأخير، رغم تحقيق الفوز بثلاثية نظيفة ومواصلة اعتلاء صدارة ترتيب الدوري.ويستعد الأهلي لمواجهة فريق فيوتشر ضمن منافسات الجولة السابعة من مسابقة الدوري الممتاز والمحدد لها السابعة مساء الجمعة المقبل على ملعب الأهلي بالسلام.