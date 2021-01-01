تحذير شديد اللهجة من كولر لنجميي الأهلي .. أعرف السبب

وجه مارسيل كولر، المدير الفني للأهلي، تحذيرا شديد اللهجة لثنائي الفريق محمد مجدي أفشة وعمرو السولية.
ورفض أفشة الاحتفال بعد صناعة هدف أمام الاتحاد السكندري لزميله أكرم توفيق لعدم مشاركته أساسيا، بينما ظهرت علامات الامتعاض على عمرو السولية بعد استبداله في نفس المباراة بالشوط الثاني.
وعلم كووورة أن كولر وجه تحذيرا قويا لثنائي الأهلي، بسبب ما حدث، مشددا على أن قرار مشاركة أي لاعب في المباريات هو حق أصيل له وفقا للحاجة الفنية وظروف كل مباراة.
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