آثار القاهرة تحدد شكل امتحانات الفصل الدراسي الأول

أعلن الدكتور أحمد رجب عميد كلية الآثار جامعة القاهرة ، موعد امتحانات طلاب الدراسات العليا للعام الجامعى 2021-2022.
وقال الدكتور أحمد رجب ، إن الامتحان يبدأ اعتبارا من يوم 1/1/2023 وآخر يوم امتحان هو 24/1/2023 طبقا للجدول الذي سيتم إعلانه بعد اعتماد مجلس الكلية يوم الاحد القادم.
وتابع: امتحان الدراسات العليا النهائي من 60 درجة منها 50 درجة امتحان بابل شيت بواقع 25 سؤالا ،15 اختيار من متعدد و10 صواب وخطأ وامتحان مقالي من 10 درجات في ورقة مزدوجة مختومة أسوة بأوراق الميد تيرم يتم توزيعها وجمعها بمعرفة الكنترول.
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