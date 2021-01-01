تمريض حلوان .. يحدد مواعيد امتحانات منتصف العام

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تمريض حلوان

اعلنت كلية التمريض جامعة حلوان بدء الاستعدادات لامتحانات الفصل الدراسي الول للعام 2022 وسط اجراءات احترازية من كورونا ، و كشفت الكلية انه من المقرر ان يتم اعلان جداول الامتحانات لكافة الفرق خلال ايام .

وصرحت الدكتور صفاء صلاح عميد كلية التمريض بالجامعة انه من المقرر ان تبدأ الامتحانات 26 ديسمبر 2022 و سيتم اقامتها بنظام الامتحان الالكتروني من خلال معامل الاختبارات الالكترونية بالجامعة .

وتابعت الدكتورة صفاء صلاح أنه جارٍ بدء عمليات التعقيم والتطهير بقاعات الامتحانات للحرص على سلامة الطلاب و العاملين بالكلية خلال فترة امتحانات الفصل الدراسي الأول .

شهد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان، اللقاء الختامي للبرنامج القومى لمواجهه الشائعات "تصدوا معنا"، والذي تنظمه وزارة الشباب والرياضة ممثلة في وحدة "تصدوا معنا"، بالتعاون مع إدارة الاتحادات الطلابية بالإدارة العامة لرعاية الشباب بجامعة حلوان.

وقام الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، والدكتور السيد قنديل رئيس جامعة حلوان بتفقد الطلاب المتدربين في البرامج التدريبية خلال مبادرة (تصدوا معنا)، وفي بداية اللقاء تم عرض فيديو عن مبادرة تصدوا معنا وذلك في إطار توجهات وزارة الشباب والرياضة نحو تكثيف الأنشطة والبرامج داخل الجامعات المصرية، كذلك عرضت الإدارة العامة لرعاية الشباب جامعة حلوان جهود الجامعة خلال الفترة الأخيرة من خلال إقامة مركز تحت شعار "تصدوا معنا" يشمل مجموعة من المتدربين لتنفيذ 3 مراحل للرصد والتصدي ومواجهة أي شائعة.

المصدر: elbalad

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