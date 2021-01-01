دفاع هدير عاطف يكشف كواليس مثيرة في قضية حبسها

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صورة الخبر: هدير عاطف
هدير عاطف


قال محامي الدفاع عن البلوجر هدير عاطف، ان قاضي التحقيق نظر اليوم جلسة تجديد حبس موكلته والمتهمين الآخرين معها في قضية اتهامهم بالاستيلاء على أموال المواطنين عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشبكة المعلومات الدولية.

وأضاف الدفاع أن طليق البلوجر هدير عاطف اعترف أمام جهات التحقيق بقيامه بأخذ أموال المواطنين، ونفي علم البلوجر طليقته باستيلائه على تلك الأموال، كما اعترف باستلام الأموال من المواطنين وتشغيلها، وقيامه بتسديد بعض الأرباح لهم إلا أنه تعثر في سداد الأرباح بصفة منتظمة في الفترة الأخيرة.

وكشف الدفاع أيضا، عن استخدام المتهم بلال طليق البلوجر هدير حساباتها الشخصية على مواقع التواصل للقيام بتلك الأعمال نظرا لوقف حساباته الشخصية، واستخدام حسابها في استلام الاموال.

المصدر: elbalad

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