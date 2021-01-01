في المنطقة الغربية .. الجيش المصري يستعد قتاليا

قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ بعض التكتيكات في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية.
وشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية.
وأكد محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية حرص القوات المصرية على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل القوات المسلحة مشيرا إلى أن قوات المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد على الاستمرار فى بذل الجهد والإستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مقدساتها.
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