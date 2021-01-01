في المنطقة الغربية .. الجيش المصري يستعد قتاليا

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قامت القوات المسلحة المصرية بتنفيذ بعض التكتيكات في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية.



وشهد رئيس أركان حرب القوات المسلحة المصرية الفريق أسامة عسكر، بيانا عمليا للتكتيكات الصغرى والمهارة في الميدان لإحدى تشكيلات المنطقة الغربية العسكرية، وذلك في إطار خطة التدريب القتالي لتشكيلات ووحدات القوات المسلحة المصرية.



وأكد محمد عز الدين جحوش قائد المنطقة الغربية العسكرية حرص القوات المصرية على تطوير وتحديث أساليب التدريب القتالي داخل القوات المسلحة مشيرا إلى أن قوات المنطقة الغربية العسكرية يجددون العهد على الاستمرار فى بذل الجهد والإستعداد الدائم لإنجاز ما يتم التكليف به من مهام فى سبيل أمن مصر وحماية مقدساتها.

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وكان الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي قد وقع على قرار تحديد الحدود البحرية الغربية لمصر، حيث تنص المادة الأولى من القرار، الذي حمل الرقم 595 لسنة 2022، على أن حدود البحر الإقليمي لجمهورية مصر العربية تبدأ من نقطة الحدود البرية المصرية الليبية رقم 1 ولمسافة 12 ميلا بحريا وصولًا إلى النقطة رقم 8، ومن ثم ينطلق خط الحدود البحرية الغربية لجمهورية مصر العربية من النقطة رقم 8 في اتجاه الشمال موازيًا لخط الزوال 25 شرق وصولًا إلى النقطة رقم 9، والموضح إحداثياتها بالجدول المرفق وفقًا للمرجع الجيوديسي WGS84.وأشارت المادة الثانية إلى أن إعلان قوائم الإحداثيات الواردة بالمادة الأولى وفقًا للقواعد المعمول بها في هذا الصدد، ونصت على يخطر بها الأمين العام للأمم المتحدة.