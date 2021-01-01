كأس العالم2022 l تعرف على القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

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يخوض منتخب المغرب مواجهة من العيار الثقيل عندما يصطدم بنظيره الفرنسى، فى التاسعة من مساء اليوم الأربعاء على استاد البيت، ضمن منافسات دور نصف نهائي لبطولة كأس العالم 2022 المقامة حالياً فى قطر وتستمر حتى الأحد المقبل.

القنوات المفتوحة الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا

وأعلنت شبكة قنوات بي ان سبورت، إذاعتها لمباراة المغرب وفرنسا، والتي تقام ضمن منافسات دور نصف نهائي بطولة كأس العالم 2022 التي تختتم يوم الأحد القادم، على القناة المفتوحة، بتعليق جواد بدة، وأيضًا عبر قناة الكأس إكسترا 1 بتعليق خليل البلوشي.



تردد قناة beIN Sports الناقلة لمباراة المغرب وفرنسا





جاء تردد قناة beIN Sports HD المفتوحة كالتالي: 11566.



معدل الترميز : 27500

الاستقطاب : أفقى

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