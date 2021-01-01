فضيحة فساد البرلمان الأوروبي .. قطر تنفي ضلوعها فيها

آخر الأخبارأخبار التعليم والدراسة › فضيحة فساد البرلمان الأوروبي .. قطر تنفي ضلوعها فيها

صورة الخبر: رئيسة البرلمان الأوروبي
رئيسة البرلمان الأوروبي

نفت الحكومة القطرية، صحة الشائعات التي تربط قضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وارتباطها بقطر.

وأوضح بيان قطري، أن الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرا إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.

وأكد البيان أن قطر، تتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية على أساس المصالح والاحترام المتبادل، مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية.

وأفادت مصادر قضائية بلجيكية، في وقت سابق، بأن كايلي أوقفت وحرمت من حق استخدام الحصانة البرلمانية، وأن السلطات التنفيذية عثرت على هدايا ثمينة وأكياس تحتوي على كميات كبيرة من الأوراق النقدية خلال تفتيش منزلها، كما عثرت على أموال طائلة في حقيبة والدها الذي اعتقل خلال سفره.

وصوت نواب البرلمان الأوروبي بالإجماع على قرار إقالة نائبة رئيسة البرلمان المتهمة بالفساد، اليونانية، إيفا كايلي.

المصدر: نوفوستي

قد يعجبك أيضا...
نعتز برأيك ..أضف تعليقك

أضف هذا الخبر إلى موقعك:

إنسخ الكود في الأعلى ثم ألصقه على صفتحك أو مدونتك أو موقعك

إقرأ آخر الأخبار

الأكثر قراءة

التعليقات على فضيحة فساد البرلمان الأوروبي .. قطر تنفي ضلوعها فيها

كن أول شخص وأضف تعليق على هذا الخبر الآن!

أكتب تعليقك
إسمك
البريد الإلكتروني

لن يتم إظهار بريدك الإلكتروني مع التعليق

الرقم السري
91138

من فضلك أكتب الرقم الظاهر أمامك في خانة الرقم السري

سجل في النشرة الاخبارية في عرب نت 5
الأكثر مشاهدة
آخر الفيديوهات
خلال 30 أيام
خلال 7 أيام
اليوم
إدارة و خدمات الموقع من جاليليو لإدارة المواقع    استضافة وتطوير مواقع - ستار ويب ماستر

هذا الموقع مزود بحلول جاليليو مدير المواقع - ® Galileo Site Manager