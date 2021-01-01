فضيحة فساد البرلمان الأوروبي .. قطر تنفي ضلوعها فيها

نفت الحكومة القطرية، صحة الشائعات التي تربط قضية الفساد المتهمة بها نائبة رئيسة البرلمان الأوروبي، إيفا كايلي، وارتباطها بقطر.
وأوضح بيان قطري، أن الدوحة ترفض وتدين الادعاءات المزعومة التي تتهمها بتقديم الرشاوي لأعضاء البرلمان الأوروبي، حول قضية استضافة كأس العام، مشيرا إلى أن هذه المعلومات مضللة وخطيرة.
وأكد البيان أن قطر، تتعاون مع مختلف المؤسسات العالمية على أساس المصالح والاحترام المتبادل، مع الامتثال الكامل للأنظمة والقوانين الدولية.
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