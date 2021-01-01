بدء إطلاق محرك الأقراص الثابت Xiaomi Mobile SSD بسعة 1 تيرابايت في 14 ديسمبر مقابل 649 يوان (93 دولار)



Xiaomi Mobile SSD Xiaomi Mobile SSD

على الرغم من أن شاومي معروفة بهواتفها الذكية، إلا أنها تمتلك مجموعة كاملة من الملحقات والمنتجات الأخرى في فئات مختلفة من التكنولوجيا. واستمرارًا لهذا الاتجاه، أطلقت الشركة أول محرك أقراص ثابت، يسمى Xiaomi Mobile SSD 1TB.



وكما يشير الاسم، تبلغ سعة محرك الأقراص 1 تيرابايت وهو محرك أقراص الحالة الصلبة (SSD) وهو أسرع بنحو 10 مرات من محرك الأقراص الثابتة التقليدي.



ستطلق الشركة المنتج من خلال التمويل الجماعي الذي سيبدأ في 14 ديسمبر. وسيحصل أولئك الذين يدعمون حملة التمويل الجماعي على المنتج مقابل 649 يوانًا (اي 93 دولارًا)، واقترحت الشركة أن سعر التجزئة هو 799 يوان (حوالي 114 دولارًا أمريكيًا).

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ومن ناحية التصميم، يأتي الجهاز بتصميم رائع في هيكل معدني به غلاف من الألومنيوم فاتح اللون تم معالجته بسفع رملي وأكسيد ناعم. وبالنسبة للأداء، يمكن أن يصل معدل القراءة/الكتابة المتسلسل إلى 200 ميجابايت/ثانية، ويمكن تحميل أو نسخ فيلم 4K عالي الدقة في غضون دقيقة.كشفت الشركة أيضًا أن Xiaomi Mobile SSD 1TB متوافق مع عدة أنواع مختلفة من الأجهزة، بما في ذلك تلك التي تعمل بنظام Windows 7 أو أحدث، و macOS X 10.6 أو أحدث، و Android 9 أو أحدث، و Linux، والمزيد.