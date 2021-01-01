تشارك ميزة التجول الافتراضي من جوجل ملاعب كرة القدم في قطر مع العالم



صورة أرشيفية صورة أرشيفية

أعلنت شركة جوجل اليوم الثلاثاء عن إطلاق ميزة التجوال الافتراضي Google Street View في قطر حيث تجري بطولة كأس العالم لكرة القدم 2022.



وقالت عملاقة التقنية الأمريكية في بيان إن المجموعة الجديدة تعرض المحيط الخارجي لأربعة ملاعب لكرة القدم، وهي إستاد لوسيل، وإستاد البيت، وإستاد خليفة الدولي، وإستاد المدينة التعليمية.



وأضافت جوجل أن ميزة التجول الافتراضي تهدف إلى تحسين تجربة الزوار في قطر ومحاولة وصولهم لهذه الملاعب خاصةً خلال كأس العالم فيفا قطر 2022، وهي توفر لمحبي هذه الرياضة فرصة لاكتشاف الملاعب من الخارج والتجهيزات المحيطة بها.

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ويمكن للأفراد من جميع أفراد العالم عرض هذه الصور عبر الضغط على ميزة التجول الافتراضي باللون الأصفر والموجودة على خرائط جوجل.وقالت جوجل إن السيارة المخصصة لهذه الميزة مزودة بمجموعة من الكاميرات التي تصوّر بنطاق بانورامي بزاوية 360 درجة، وهي الآن في قطر لالتقاط صور بانورامية لأكثر من 90 مكانًا حيث ستُضاف إلى خرائط جوجل خلال العام المقبل.