تطلق آبل iOS 16.2 لهواتف آيفون مع تشفير iCloud وميزات أخرى



iOS 16.2 iOS 16.2

بدأت شركة آبل اليوم الثلاثاء إطلاق الإصدار الأحدث الذي يحمل الرقم 16.2 من نظام التشغيل iOS، الذي يجلب عددًا من الميزات الجديدة والمحسنة لمستخدمي هواتف آيفون الذكية.



وسيستفيد مالكو هاتف، آيفون 14 برو iPhone 14 Pro، من الإعدادات المحسنة لخاصية الشاشة الدائمة التشغيل، التي تتيح للمستخدمين إيقاف تشغيل الخلفية، والإشعارات إن كانت تشتت الانتباه.



وتشمل الميزات الجديدة الأخرى التشفير من طرف إلى طرف في خدمة التخزين السحابي آيكلاود iCloud، ووضع الكاريوكي من خدمة، آبل ميوزيك سينج Apple Music Sing، بالإضافة إلى ميزات أخرى.

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وفي نظام iOS 16.2، تأتي ميزة التشفير من طرف إلى طرف لخدمة آيكلاود تحت اسم الحماية المتقدمة للبيانات Advanced Data Protection، وهي تحمي معظم البيانات في خدمة آيكلاود بالتشفير من طرف إلى طرف.والآن، تشمل الحماية 23 “فئة بيانات”، بزيادة من 14، وهي تشمل: النسخ الاحتياطية للجهاز، والنسخ الاحتياطية للرسائل، وآيكلاود درايف iCloud Drive، والملاحظات Notes، والصور Photos، والتذكيرات Reminders، والعلامات المرجعية لمتصفح سفاري Safari، واختصارات سيري Siri Shortcuts، والمذكرات الصوتية Voice Memos، وبطاقات المحفظة Wallet Passes.وفيما يتعلق بحواسيب آيباد اللوحية، فإن الإصدار 16.2 من نظام آيباد أو إس iPadOS يضيف دعمًا للشاشات الخارجية في خاصية Stage Manager، ويتضمن التطبيق الجديد FreeFrom، حيث يمكن للمستخدمين تدوين الملاحظات ومشاركة الملفات على لوحة واحدة.ويعمل هذا التطبيق الذي يشبه السبورة البيضاء أيضًا من خلال FaceTime، لذا فهو مثالي للفرق الصغيرة التي ترغب في التواصل وتتبع الملاحظات والتغييرات في الاجتماعات.وأخيرًا، يشتمل كل من iOS 16.2 و iPadOS 16.2 على البنية المجددة لمنصة البيت الذكي، هوم كيت HomeKit، التي كانت آبل تخطط في الأصل إطلاقها مع نظام التشغيل iOS 16.ويُفترض أن تعمل التحسينات الهيكلية على تحسين الأداء، وهي تأتي بعد أن بدأت آبل دعم معيار المنزل الذكي، ماتر Matter، في نظامي: iOS 16.1 و iPadOS 16.1.ويمكن تنزيل التحديث بالذهاب إلى الإعدادات Settings، ثم النقر على خيار عام General، ثم النقر على تحديث البرنامج Software Update، ثم النقر على التنزيل والتثبيت Download and Install، ثم اتباع الإرشادات التي تُعرض على الشاشة.