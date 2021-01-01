ارتفاع أسعار سيات أتيكا 2022 بشكل كبير هذا الأسبوع



سيات أتيكا 2022 سيات أتيكا 2022

أعلنت مؤخرا شركة كيان ايجيبت الوكيل الرسمي لشركة سيات في مصر عن زيادة سعرية على سيارتها أتيكا 2022، وهي سيارة تنتمي لفئة SUV وكروس أوفر، ويقدمها الوكيل بعدة فئات مختلفة في التجهيزات، وكانت الزيادة الجديدة كبيرة (من 100 إلى 110 ألف جنيه) مما جعلها واحدة من أكبر الزيادات الرسمية على أسعار السيارات خلال هذا الاسبوع.



وبلغت أسعار فئات السيارة كالتالي بعد الزيادة:



- فئة أولى من 800 إلى 910 ألف جنيه (زيادة 110 ألف جنيه).

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- فئة ثانية من 880 إلى 985 ألف جنيه (زيادة 105 ألف جنيه).- فئة ثالثة من 980 إلى مليون و80 ألف جنيه (زيادة 100 ألف جنيه).- فئة رابعة من 995 إلى مليون و100 ألف جنيه (زيادة 105 ألف جنيه).جدير بالذكر أن هذه السيارة مزودة بمحرك 4 اسطوانات يتصل بشاحن توربيني، وهو بسعة 1400 سي سي وبقوة 150 حصان و250 نيوتن متر من عزم الدوران، ويتصل المحرك بناقل حركة اوتوماتيكي 8 سرعات ينقل قوة المحرك للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).ويبلغ متوسط استهلاك هذا المحرك للوقود 6.2 لتر لكل 100 كيلومتر تقطعهم السيارة، كما يمكن للمحرك دفع السيارة من الثبات لسرعة 100 كم/ساعة في 9 ثواني تقريبا، وبسرعة قصوى 198 كم/ساعة.