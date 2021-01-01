تطرح تويوتا مصر موديل 2023 من سيارتها بيلتا بالسوق المحلي



تويوتا تويوتا

شهدت الأيام القليلة الماضية تقديم تويوتا مصر لموديل 2023 من سيارتها بيلتا في السوق المحلي، وهي السيارة التي تم تقديم موديل 2022 السابق منها كبديل لتويوتا ياريس سيدان، حيث قدمت تويوتا موديل 2023 من السيارة بالأسعار التالية:



- فئة أولى أكتيف بسعر 410 ألف جنيه (زيادة 50 ألف جنيه عن موديل 2022).



- فئة ثانية سمارت بسعر 460 ألف جنيه (زيادة 55 ألف جنيه عن موديل 2022).

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جدير بالذكر أن هذه السيارة يتم تقديمها في مصر بمحرك 4 اسطوانات بسعة 1500 سي سي وبقوة 1033 حصان وعزم 138 نيوتن متر، ويتصل المحرك بناقل حركة أوتوماتيكي 4 سرعات ينقل قوته للعجلات الأمامية للسيارة (خاصية الجر الأمامي).وتشمل أهم التجهيزات المقدمة مع هذا الموديل الآتي:فئة أولى:- وسائد هوائية أمامية للسائق والراكب الأمامي.- نظام المكابح ABS.- نظام توزيع الكتروني لقوة المكابح EBD.- إطارات بأطواق (جنوط) بمقاس 15 بوصة.- تكييف هواء يدوي.- منافذ تكييف خلفية.- نظام مانع للسرقة.- مرايات جانبية كهربائية.- إشارات بالمرايات الجانبية.- مصابيح أمامية هالوجين.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات.- نظام صوتي يضم 6 سماعات.- فرش داخلي من القماش.فئة ثانية:وتشمل التجهيزات السابقة مضافا إليها:- مثبت سرعة.- مصابيح أمامية وخلفية LED.- مصابيح أمامية LED نهارية.- مصابيح ضبابية أمامية LED.- شاشة 7 بوصة باللمس لتشغيل النظام الترفيهي والمعلوماتي.- كاميرا خلفية.- عجلة قيادة متعددة الاستخدامات مغطاة بالجلد.- سنسور خلفي للمساعدة في ركن السيارة.- فرش داخلي من الجلد.- تكييف هواء أوتوماتيكي.- مرايات جانبية كهربائية بخاصية الضم.- إطارات بأطواق (جنوط) رياضية 16 بوصة.- زر لتشغيل وإيقاف المحرك.