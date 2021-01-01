الظهور الأول لمرسيدس مايباخ هوت فويتور الفئة «S»



مرسيدس مايباخ هوت فويتور مرسيدس مايباخ هوت فويتور

تعرض سيارة مرسيدس مايباخ هوت فويتور الفئة S، لأول مرة كإصدار جديد محدود من سيارة السيدان الفخمة التي تحتفل بالموضة الراقية.



وتصنع العلامة التجارية 150 قطعة فقط من «مرسيدس مايباخ هوت فويتور» الفئة S، وتبدأ المبيعات في أوائل عام 2023.



وبحسب motor1، تتميز «هوت فويتور» بمظهر خارجي مع مخطط ألوان ثنائي اللون يضع بطلاء أزرق بحري معدني على الجزء العلوي من الجسم وعلى العجلات.

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بينما يأتي الجزء السفلي من الخارج من الذهب الوردي، إذ كان للمفهوم الأصلي من مايو 2022 نفس المظهر.كما يظهر نفس نظام الألوان داخل «مايباخ»، حيث الظل الأزرق الداكن موجود على ألواح الأبواب العلوية ولوحة القيادة وعجلة القيادة.بالإضافة إلى لون الذهب الوردي المنتشر في جميع أنحاء المقصورة، بالإضافة إلى ذلك، تأتي المفروشات الجلدية Crystal White.فيما يغطي قماش البوكليه أجزاء من ألواح الأبواب، والجزء الداخلي من وسائد مسند الرأس بالمقعد، وأقسام أخرى من الكراسي.ويأتي سجاد الأرضية من الكتان وفرو الموهير، وتأتي السيارة أيضًا مع مزامير شمبانيا بلون ذهبي وردي، علاوةً على ذلك يحصل نظام المعلومات والترفيه MBUX على مظهر فريد للسيارة «هوت فويتور».وتأتي كل سيارة مع ملحقات خاصة للمشتري، وصندوق هدايا مصنوع يدويًا يحمل رقم شارة السيارة ونموذج مصغر لـ «مايباخ» وحلقة مفاتيح.أيضًا يعد غطاء السيارة الذي يحمل شعار العلامة التجارية وشارة «هوت فويتور» جزءًا من الحزمة أيضًا.إلى جانب «هوت فويتور» تطلق مرسيدس مجموعة من حقائب اليد، ويستخدمون نفس المواد الموجودة داخل سيارة «مايباخ» الخاصة.