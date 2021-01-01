تظهر «دونكيرفورت F22» بمحرك أودي وقوة 492 حصانًا



دونكيرفورت F22 دونكيرفورت F22

كشفت دونكيرفورت النقاب عن أحدث سيارة خارقة، والتي يطلق عليها اسم F22، تيمنًا باسم ابنة الرئيس التنفيذي للعلامة، دينيس دونكيرفورت.



وبحسب motor1، تكتسب السيارة مكانة خارقة مع نسبة قوة إلى وزن تبلغ 666 حصانًا لكل طن متري، وهذا أفضل من Bugatti Veyron.



وتم ضبط F22 بمحرك أودي 2.5 لتر، شاحن توربيني، لتوليد 492 حصانًا، وتذهب هذه القوة إلى العجلات الخلفية فقط بالطريقة القديمة، أي ناقل حركة يدوي بـ5 سرعات يتصل بفارق تفاضلي محدود الانزلاق من طراز Torsen.

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وتصل سرعتها إلى 100 كم / ساعة في 2.5 ثانية، بينما تبلغ السرعة القصوى هي 290 كم / ساعة)، لكن F22 لم يتم تصميمها للسرعة الخالصة.مع ذلك حاولت دونكيرفورت الحفاظ على الكتلة إلى الحد الأدنى، وهو أمرًا بالغ الأهمية بالنسبة للشركة لتطوير F22، وكانت النتيجة هي وجود مقعدين قانونيين على الطريق يزن 1،653 رطلاً.بالإضافة إلى دمج الهيكل المعدني الصلب الأنبوبي رقيق الجدار مع ألياف الكربون، ما يخلق سيارة ذات صلابة مضاعفة لسيارة D8 GTO المنتهي وقتها.علاوةً على ذلك، يسمح لإطارات نانكانج العريضة 18 بوصة في الأمام ، 19 بوصة في الخلف، بالإمساك بالأسطح المرصوفة بقوة.عندما تضغط على الفرامل وتغرب في التوقف، توفر الفرامل الفولاذية ذات الفرجار المكون من 4 مكابس تباطؤًا بمقدار 1.2 جرام، مع عدم احتوائها على لا على مساعدة كهربائية.لذلك فإن مساعدة المؤازرة لتوجيه الحامل والترس تكون اختيارية، على هذا النحو، لن تجد أي نوع من أنظمة التحكم في الثبات، ولكن هناك إعدادات للتحكم في الجر قابلة للتعديل.إذ يحتوي التعليق المستقل على نظام هيدروليكي اختياري لرفع السيارة 35 ملم لإزالة مطبات السرعة، بينما في المقصورة الداخلية يكون نظام المعلومات والترفيه من iPad اختياريًا.وتحتوي السيارة على شاشة رقمية صغيرة لأجهزة القياس، ولا يوجد سوى عدد قليل من الأزرار حول ناقل الحركة لإدارة الأنظمة المختلفة، بالإضافة لذلك، ترفع ألواح السقف المصنوعة من ألياف الكربون يدويًا ويتم تخزينها في الخلف، وتتوفر مقاعد Recaro من 6 نقاط والتي تمت الموافقة عليها للاستخدام على الطريق والمسار، مع أبواب الفراشة.يبدأ سعرها في أوروبا من 245 ألف يورو، وهناك قائمة شاملة من الخيارات التي يمكن أن تضيف بسهولة 100 ألف يورو أخرى إلى المجموع.بينما باعت مجموعتها الأولية المخطط لها من 50 سيارة قبل أن يحدث هذا الظهور الأول، وسيتم صنع 25 سيارة أخرى، وبذلك يصل إجمالي التشغيل إلى 75 سيارة وستكون متاحة في أسواق مختلفة حول العالم، مع بدء عمليات التسليم في يناير 2023.