أسعار العملات فى مصر اليوم الأربعاء 14-12-2022 مقابل الجنيه في بداية التعاملات البنكية



أسعار العملات أسعار العملات

شهدت أسعار العملات اليوم الأربعاء 14-12-2022، مقابل الجنيه، فى بداية التعاملات البنكية، تباين في سعري الشراء والبيع لبعضها مع استقرار الدولار الأمريكي والجنيه الإسترليني والدرهم الإماراتي، بالبنوك العاملة بالقطاع المصرفي المصري، ويستعرض موقع «جريدة المال» في هذا التقرير أسعار صرف 6 عملات وهم: «الدولار، واليورو ، الجنيه الإسترليني، والريال السعودي، والدينار الكويتي، والدرهم الإماراتي »، وفقا لشاشات التداول اللحظية، والمواقع الرسمية للبنوك.



أسعار العملات اليوم في البنك المركزي المصري

سعر الدولار اليوم: 24.59 جنيه للشراء، و 24.67 للبيع.



لمتابعة آخر الأخبار عبر Google News

سعر اليورو اليوم: 26.00 جنيه للشراء، و 26.09 للبيع.

قد يعجبك أيضا...

سعر الجنيه الإسترليني اليوم: 30.20 جنيه للشراء، و 30.30 للبيع.سعر الريال السعودي اليوم: 6.53 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.سعر الدينار الكويتي اليوم: 80.15 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي اليوم: 6.69 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع، وفق متوسط أسعار العملات اليوم.سعر الدولار في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصرى: 24.57 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.البنك التجاري الدولي: 24.61 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.بنك مصر: 24.57 جنيه للشراء، و 24.62 للبيع.بنك الإسكندرية: 24.63 جنيه للشراء، و 24.68 للبيع.سعر اليورو في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 25.87 جنيه للشراء، و 25.99 للبيع.مصرف أبو ظبي الإسلامي: 25.96 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع.بنك مصر: 25.87 جنيه للشراء، و 25.98 للبيع.بنك التعمير والإسكان: 25.94 جنيه للشراء، و 26.04 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.سعر الجنيه الإسترليني في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 30.10 جنيه للشراء، و 30.29 للبيع.البنك المصري الخليجي: 30.19 جنيه للشراء، و 30.34 للبيع.بنك مصر: 30.10 جنيه للشراء، و 30.25 للبيع.بنك البركة: 30.11 جنيه للشراء، و 30.33 للبيع.سعر الريال السعودي في البنوك المصريةالبنك الأهلى المصري: 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.بنك الكويت الوطني: 6.37 جنيه للشراء، و 6.56 للبيع.بنك مصر: 6.53 جنيه للشراء، و 6.54 للبيع.المصرف المتحد: 6.33 جنيه للشراء، و 6.58 للبيع، وفق أسعار العملات اليوم.سعر الدينار الكويتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 77.39 جنيه للشراء، و 80.24 للبيع.البنك الأهلي القطري: 76.53 جنيه للشراء، و 80.43 للبيع.بنك مصر: 77.37 جنيه للشراء، و 80.23 للبيع.بنك الاستثمار العربي: 76.43 جنيه للشراء، و 81.74 للبيع.سعر الدرهم الإماراتي في البنوك المصريةالبنك الأهلي المصري: 6.69 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.البنك الأهلي الكويتي: 6.70 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع.بنك مصر: 6.69 جنيه للشراء، و 6.70 للبيع.بنك التنمية الصناعية: 6.66 جنيه للشراء، و 6.71 للبيع، بحسب أسعار العملات اليوم.