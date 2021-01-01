الأرصاد الجوية: طقس اليوم معتدل نهارا مائل للبرودة ليلا.. والصغرى بالقاهرة 14 درجة

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صورة الخبر: الأرصاد الجوية
الأرصاد الجوية

تتوقع هيئة الأرصاد الجوية أن يشهد اليوم الأربعاء طقسا خريفيا مائلا للبرودة فى الصباح الباكر، معتدلا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وشمال الصعيد، حارا على جنوب سيناء وجنوب الصعيد، مائلا للبرودة ليلا على كافة الأنحاء.

وأوضحت هيئة الأرصاد الجوية أن اليوم يشهد فرص أمطار خفيفة على السواحل الشمالية وشمال الوجه البحرى.

وبالنسبة لدرجات الحرارة، اليوم الأربعاء: القاهرة العظمى 25 درجة والصغرى 14، والإسكندرية العظمى 24 والصغرى 15، ومطروح العظمى 22 درجة والصغرى 13، وسوهاج العظمى 26 درجة والصغرى 09، وقنا العظمى 27 درجة والصغرى 11، وأسوان العظمى 27 درجة والصغرى 14.

المصدر: بوابه اخبار اليوم

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