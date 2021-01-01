تعرف علي .. موعد مباراة الاهلى وفيوتشر بالدوري والقناة الناقلة

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يستعد فريق الاهلى بقيادة السويسرى مارسيل كولر لمباراة جديدة بالدوري المصرى عقب الانتهاء من مباراته أمام الاتحاد السكندري، والتى جمعتهما باستاد الأهلي والسلام فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الرابع من مسابقة الدوري المصري الممتاز وفاز بها المارد الأحمر بثلاثية دون رد.



انطلقت النسخة 64 من منافسات الدوري المصري الممتاز في 18 أكتوبر 2022، والذي كانت نسخته الأولى عام 1948، وتعتبر البطولة من الأفضل على الإطلاق في الشرق الأوسط وأفريقيا.



الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.



الزمالك حصد اللقب في آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.

موعد مباراة الأهلى وفيوتشر في الدوري

ويستعد الأهلى لمواجهة فيوتشر المقرر لها السابعة مساء الجمعة المقبلة على ستاد الاهلى والسلام في الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الاهلى وفيوتشر

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الأهلى وفيوتشر فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

مباريات الاهلى في ديسمبر

ويخوض فريق الأهلي 3 مباريات خلال شهر ديسمبر ضمن منافسات بطولة الدوري المصري



وجاءت مباريات الأهلي خلال شهر ديسمبر كالآتي:



الجمعة 16 ديسمبر - الأهلي × فيوتشر بالجولة السابعة بالدوري،الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الثلاثاء 20 ديسمبر - فاركو × الأهلي بالجولة الثامنة بالدوري، الساعة 5:00 مساء على استاد الإسكندرية

الأحد 25 ديسمبر - الأهلي × سموحة بالجولة التاسعة بالدوري، الساعة 7:00 مساء على استاد السلام

الأهلى يتأهل لنصف نهائى كأس مصر

تأهل الأهلي لنصف نهائي كأس مصر بعد فوزه بركلات الترجيح 4-3 على المقاولون العرب فى دور الثمانية بعد انتهاء الوقتين الأصلي والإضافي بالتعادل 1-1، وسجل كريم فؤاد هدف الأهلي في الدقيقة 68، بينما أدرك النيجيري جون أوكولي التعادل للمقاولون بعدها بثماني دقائق.



حددت لجنة المسابقات باتحاد الكرة 16 يناير المقبل موعدًا لمباراتي الدور قبل النهائى لبطولة كأس مصر موسم 2021 - 2022، بين الأهلى وسموحة، والزمالك وبيراميدز بعد بلوغهم هذا الدور على حساب المقاولون العرب والمصرى والبنك الأهلى.

