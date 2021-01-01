تعرف علي .. موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلى في الدوري



الزمالك والبنك الاهلى الزمالك والبنك الاهلى

يستعد فريق الزمالك بقيادة البرتغالى فيريرا لخوض مباراة جديدة بالدوري المصرى بعدما حقق فوزًا ثمينا على بيراميدز بهدف نظيف، جاء في أول دقائق المباراة عن طريق مصطفى شلبى.



الزمالك، حامل لقب النسخة الماضية من الدوري المصري، خاض 6 مباريات في النسخة الحالية جمع خلالها 14 نقطة، ليحتل المركز الثاني في جدول الترتيب.



الأهلي هو البطل التاريخي للدوري المصري بعد أن حقق اللقب 42 مرة، أما الزمالك فهو ثاني أكثر الأندية حصولاً على البطولة بإجمالي 14 مرة، ويأتي الإسماعيلي في الترتيب الثالث وبفارق كبير أيضًا عن الوصيف، بعد أن فاز بالمسابقة طيلة تاريخه في ثلاث مناسبات فقط.



الزمالك حصد اللقب فى آخر موسمين، ليواصل سيطرته على صورة الألقاب المحلية في المواسم القليلة الماضية، فيما احتل بيراميدز المركز الثاني في منافسات موسم 2021-22، متفوقًا على الأهلي الثالث.



الزمالك لم يسيطر فقط على لقب الدوري، بل تمكن من السيطرة على صدارة تهديف المسابقة في موسم 2021-22، بعد فوز أحمد السيد "زيزو" بلقب هداف الدوري المصري برصيد 19 هدفًا، متفوقًا بفارق أربعة أهداف عن مروان حمدي مهاجم سموحة السابق، والذي انتقل في الموسم الجديد إلى النادي المصري.

موعد مباراة الزمالك والبنك الاهلى في الدوري

ويستعد الزمالك لمواجهة البنك الأهلى فى الخامسة عصر الجمعة المقبل باستاد القاهرة الدولى ضمن منافسات الجولة السابعة لمسابقة الدوري الممتاز.

القناة الناقلة لمباراة الزمالك والبنك الأهلى

وتنقل قناة أون تايم سبورتس مباراة الزمالك والبنك الاهلى فى الدوري فى وجود استوديو تحليلى يضم كوكبة من نجوم الكرة المصرية.

