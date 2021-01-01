هل تصبح حرية التعبير عنوان التغريد مع إيلون ماسك؟...بعد تسريب ملفات حجبها تويتر..

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بعد نشر إيلون ماسك بيانات لملفات خاصة في منصة تويتر تفيد بحجب مستندات عن الانتخابات الأمريكية السابقة، هل يصبح عصر «ماسك»، أكثر شفافية من ذي قبل؟ وهل تصبح حرية التعبير عنوان التغريد على تويتر دون حجب؟



منذ أيام قليلة كتب إيلون ماسك المالك الجديد لمنصة تويتر، تغريدة تفصح عن مستندات داخلية تتعلق بسياسة «حرية التعبير»، كشف خلالها عن معلومات جديدة تستند إلى وثائق داخلية مرتبطة بقرار المنصة حجب تقرير لصحيفة «نيويورك بوست» عام 2020 يتناول تُهم «فساد» بحق نجل الرئيس الأميركي جو بايدن، «هانتر»، في فترة الانتخابات الرئاسية السابقة، مستندًا إلى ملفات عُثرعليها في حاسوب محمول، تم الحصول عليه بعدما كان نجل بايدن أرسله للإصلاح ولم يعد لاستلامه.



من ثم أعلن ماسك في تغريدة جديدة عن اقتراب موعد نشر الجزء الثاني من «ملفات تويتر».

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بالمقابل رد جاك دورسي، مؤسس المنصة، في تغريدة يطالب ماسك، بنشر ما تبقى من مستندات دفعة واحدة، ولكن اشترط ألّا يكون هناك أي رقابة عليها، حتى يكون بالنهاية الحكم فقط للمستخدمين.ومن مراسلات إدارة الرئيس السابق دونالد ترمب، لمراسلات داخلية بتويتر، جاءت الملفات المًسربة لتبرز صورًا لمراسلات بشأن المداولات داخل «تويتر» بشكل داخلي بين الإدارة والأقسام حول القرار، إضافة لمقتطفات من محادثة بين المديرين التنفيذيين في «تويتر»، وهم يسارعون لاتخاذ قرار رقابي غير عادي أو معتاد، فوُصف بأنه صعب لحجبه مقال «نيويورك بوست»، فضلًا عن تضمن الملفات مراسلات استفسارية من قبل إدارة الرئيس السابق دونالد ترامب عن فرض رقابة على المنشورات المتعلقة بالتقرير.واستنادًا إلى أن التقرير الذي يحتوي على معلومات تم الحصول عليها عبر اختراق أو تسريب للمعلومات دون موافقة صاحبها، اتخذت إدارة التطبيق إجراءات لاخفاء القصة، وإزالة الروابط، مع نشر تحذيرات بأنها قد تكون «غير آمنة»، وهي السياسة التي اتبعتها تويتر في 2018، بعد تجربة انتخابات 2016 الرئاسية.وعلى خلفية تورط مسؤول تويتر القانوني «جيمس باكير»، نائب مفوض «تويتر» العام، أقاله إيلون ماسك فور تأكده من تورطه، عقب تغريدة صحفي «مات تايبي»، قال فيها «إن الحلقة الأولى من (ملفات تويتر) مرت على مرحلة مراجعة خفية، لم يكن للإدارة الجديدة (المقصود بها ماسك)، علم بها، وتلك المرحلة تتمثل في باكير».وغرد بعدها ماسك: «أن هناك عملية قمع معلوماتي متعلق بـ(ملفات تويتر)، ما يجعله مؤثراً على النقاش العام».