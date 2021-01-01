كيف تحجب التطبيقات مستخدميها دون شعورهم؟

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سلسلة تغريدات على تويتر لحساب باسم «ElonJet» لشخص يُدعى «جاك سويني»، تفيد بتعرض حسابه لما يسمى بـ«حظر الظل»، تناولت تغريداته ما أطلق عليه «أدلة التقييد الشديد»، وقال: «إن أحد موظفي تويتر أكد له أن حسابه يتعرض لتضييق شديد في معدل انتشار التغريدات ووصولها إلى متابعيه.



يُذكر أن «جاك سويني»، مهتم بتتبع تحركات طائرة إيلون ماسك، مالك المنصة ورجل الأعمال الأميركي الشهير.



«التضييق الفوري على الحساب»، كانت واحدة من أبرز تغريداته المتناولة لصورة تفيد بأن إيلا إيروين، مديرة شؤون السلامة والأمان في المنصة تطالب فريقها بضرورة التضيق على الحساب بشكل فوري.

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وتابع السلسة بنشر تغريدة لأحد متابعيه يقول فيها، إنه عند البحث عن الحساب لا تظهر أي نتائج تتضمن تغريداته.ما هو «حظر الظل»؟اعتمدت مؤخرًا وسائل التواصل الاجتماعي، استراتيجية جديدة، للتعامل مع الحسابات التي تقدم محتوى مزعجاً لكنه غير مخالف للمعايير الأساسية، فلجأت المنصات لعدة إجراءات تقلل ظهور هذه الحسابات أمام المتابعين، ومنها يقل انتشار المحتوى المزعج، بدلاً من حظر الحسابات بشكل مباشر، دون أن ينتبه الناشرون إلى أن حساباتهم تتعرض للتضييق، ومعها يستمرون في النشر، دون فهم السبب الرئيسي لضعف التفاعل مع منشوراتهم.أول ظهور لحظر الظل جاء عام 2010 على منصة «ريديت» الاجتماعية، حينها كان المستمرون في نشر محتوى تراه المنصة مزعجاً، يقوم المشرفون على المدونات الفرعية للمنصة، يقيّدون التفاعل على تعليقاتهم ومنشوراتهم.وأسباب «حظر الظل» تختلف من منصة لأخرى فأعلن تطبيق تويتر في يوليو 2018، أن أبرز أسباب اتباع هذه الاستراتيجية، ضعف مصداقية بعض الحسابات نتيجة نقص بياناتها الشخصية، كذلك يأتي تقييد الظهور بناءً ربط الحسابات بعنوان بريد إلكتروني حقيقي وصورة شخصية للحساب، وتاريخ إنشاء الحساب إلى أي مدى قديم، أم مجرد أكاونت حديث تم إنشاؤه لغرض محدد، فضلاً عن تفاعل المستخدم مع المنصة، مثل المحتوى الذي يتفاعل معه والحسابات التي يتابعها من ثم يعيد نشرها، إضافة إلى كيفية تفاعل الآخرين مع حساب المستخدم، مثل متابعته أو حظره أو إسكات تغريداته.كيف تستخدم التطبيقات حظر الظل؟أما التطبيقات الأخرى، فيتبع «يوتيوب«، الأمر نفسه، رغم تصريحه بعدم اتباعه سياسة»حظر الظل«، إلا أنه أعلن عن تصنيف بعض الفيديوهات بأنها قد تنتهك سياسات المنصة بواسطة أنظمة المراجعة الآلية، وفي هذه الحالة تحتاج إلى المرور بعملية مراجعة بشرية لإعادة ظهورها بشكل طبيعي في نتائج البحث.كذلك يتناقض فيسبوك، فتبعاً لتصريحاته بشأن استخدام «حظر الظل»، قال «مارك زوكربيرج» مؤسس «ميتا»، في حوار صحافي العام الجاري، إن «فيسبوك لا تتبع هذه السياسة»، والمنصة ذاتها أعلنت عبر منشور رسمي في مايو 2018، أنها تلجأ في بعض الأحيان إلى تقليل انتشار وظهور المحتوى المزعج غير المخالف، كما تلجأ عادة إلى حذف المحتوى المخالف لمعاييرها.لكن طُبقت هذه الاستراتيجية لسنوات دون علم الجميع عنها شيئاً، لأنها تتم دون إبلاغ المستخدمين، إلا أن بعض الشبكات بدأت بتطوير أدوات برمجية تخبر المستخدم في حال تم تطبيق الاستراتيجية عليه.أما إنستجرام، فأعلن الأسبوع الماضي، عن بيانات جديدة تحمل اسم «حالة الحساب» والتي توضح للمستخدم ما إذا كان حسابه قد تعرض لحظر الظل أم لا، حتى يتمكن من الطعن على هذا القرار. وبالوقت ذاته أعلن ماسك، أن «تويتر» تعمل هي الأخرى على أداة مماثلة الفترة القادمة.