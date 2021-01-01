لتنظيف فلتر الغسالة .. 5 نصائح مهمة



تنظيف فلتر الغسالة تنظيف فلتر الغسالة

فلتر الغسالة من أهم العناصر المتواجدة بداخلها، حيث إنه يحتوي على مصيدة للوبرة وبعض الأشياء مثل النسالة والخيوط، وعدم تنظيفه بانتظام سيؤثر على جودة أداء الغسالة، لذا نستعرض خلال السطور التالية 5 خطوات هامة تساعد في تنظيف فلتر الغسالة حرصًا عليه من التلف، لأن كثرة تجمع الوبرة وغيرها قد يؤدي إلى تلف الفلتر وعدم نظافة الملابس وفقًا لما جاء في موقع bhg



خطوات لتنظيف فلتر الغسالة :

امسحي الفلتر :

قومي بإزالة الفلتر من غلافه وتخلصى من الوبرة والفتات والخيوط باستخدام قطعة من القماش مبللة بمادة من التنظيف، وقومي بمسح الفلتر يفضل أن تقومي باستخدام مصباح يدوي صغير لفحصه ،من الممكن أن تقومي بوضع منشفة قديمة لتجفيف أي ماء تجنبًا لتكوين الروائح الكريهة .



نقع الفلتر

قومي بتحضير وعاء، أو حوض كبير ، ثم قومي بتعبئته بكميات كثيرة من المياه الساخنة، ثم قومي بإضافة ملعقة من صابون الأطباق ، أو منظف الغسيل السائل ، ثم اتركي الفلتر بداخل المحلول لمدة 10 دقائق.

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فرك الفلتر:يفضل أن تقومي بفرك الفلتر بواسطة فرشاة الشعر الناعمة ، أو فرشاة الأسنان ، لإزالة الأوساخ.تثبيت الفلتر:بعد الانتهاء من تنظيف الفلتر، قومي بإعادته إلى مكانه مع مراعاة التأكد من التثبيت ، أو يمكن أن تقومي باستبدال الفلتر في حالة الانتهاء ، بدون الحاجة إلى التجفيف.قومي بتشغيل دورة غسيل قصيرة:بعد الانتهاء من تنظيف الفلتر قومي بتشغيل دورة قصيرة لمدة 5 دقائق للتأكد من أن الفلتر تم تثبيته بالمكان الأساسي، ولمراقبة حالته، إذا لاحظت أن هناك أي فقاعات ، أو تسريبات فيفضل أن تقومي بإزالة الفلتر مرة أخرى وإعادة تركبيه.