لتنظيف فلتر الغسالة .. 5 نصائح مهمة

فلتر الغسالة من أهم العناصر المتواجدة بداخلها، حيث إنه يحتوي على مصيدة للوبرة وبعض الأشياء مثل النسالة والخيوط، وعدم تنظيفه بانتظام سيؤثر على جودة أداء الغسالة، لذا نستعرض خلال السطور التالية 5 خطوات هامة تساعد في تنظيف فلتر الغسالة حرصًا عليه من التلف، لأن كثرة تجمع الوبرة وغيرها قد يؤدي إلى تلف الفلتر وعدم نظافة الملابس وفقًا لما جاء في موقع bhg
خطوات لتنظيف فلتر الغسالة :
امسحي الفلتر :
قومي بإزالة الفلتر من غلافه وتخلصى من الوبرة والفتات والخيوط باستخدام قطعة من القماش مبللة بمادة من التنظيف، وقومي بمسح الفلتر يفضل أن تقومي باستخدام مصباح يدوي صغير لفحصه ،من الممكن أن تقومي بوضع منشفة قديمة لتجفيف أي ماء تجنبًا لتكوين الروائح الكريهة .
نقع الفلتر
قومي بتحضير وعاء، أو حوض كبير ، ثم قومي بتعبئته بكميات كثيرة من المياه الساخنة، ثم قومي بإضافة ملعقة من صابون الأطباق ، أو منظف الغسيل السائل ، ثم اتركي الفلتر بداخل المحلول لمدة 10 دقائق.
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