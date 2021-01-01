في بريطانيا اكتشاف قبر نسائي يعود للعصور الوسطى

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عثر علماء آثار بريطانيون على قبر عمره أكثر من 1300 عام، ويعود لإمرأة يعتقد العلماء أنها كانت تحتل مكانة اجتماعية مرموقة في العصور الوسطي.



ووفقا لصحيفة «ذا جارديان» البريطانية، قالت «ليفينتي بنس بالايس»، رئيس فريق التنقيب، عن هذا الاكتشاف: «هذا أهم قبر نسائي مكتشف من العصور الوسطى في بريطانيا وإن العثور على شيء كهذا هو حلم عالماء الآثار».



ويعود هذا القبر إلى امرأة توفيت مابين 650 و670 ميلادية، وقد تحلل هيكلها العظمي كله عمليا، ولكن العلماء تمكنوا من تحديد جنسها إستنادا إلى الأسنان، كما عثر بجانبها على قلادة من 30 قطعة مصنوعة من الذهب ومطعمة بالاحجار الكريمة والتي أعتبرها العلماء افخم قطعة مجوهرات عثر عليها في بريطانيا، بحسب «ذا جارديان» البريطانية .

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كما عثر العلماء أيضا في القبر على صليب كبير مدفون موجه للأسفل، كما تم العثور على إناءين، أثارا أهتمام العلماء، لاحتوائهما على بقايا مادة غربية، سيقوم الباحثين بدراستها لتحديد ماهيتها.ووفقا لـ «ذا جارديان»، يعتقد العلماء أن هذه المرأة كانت تحتل مكانة اجتماعية مرموقة، تكون ملكة أو أميرة، أو وربما كانت من أوائل النساء اللواتي وصلن إلى منصب رفيع في الكنيسة البريطانية.