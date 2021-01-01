طريقة تحضير مكرونة الاسباجيتي بالريحان والثوم



طريقة عمل الاسباجيتي بالثوم طريقة عمل الاسباجيتي بالثوم



تعد المكرونة الاسباجيتي متعددة الاستخدامات يمكن الاستمتاع به مع مجموعة متنوعة من الصلصات والإضافات.. يمكنك إعداد وجبة بسيطة قليلة الدسم عن طريق تقليبها في الثوم وزيت الزيتون أو جعلها أكثر دسامة عن طريق إضافة الخضار الطازجة وصلصة الطماطم والجبن.



وفقا لموقع بولد سكاي الهندي يمكنك إضافة الروبيان أو الدجاج أو أي لحم قليل الدهن لإعطائك دفعة إضافية من البروتين أيضًا.. إن اختيار المكرونة المصنوعة من الحبوب الكاملة مع اللحوم والخضروات المضافة سيجعلها وجبة مشبعة غنية بالمغذيات.



طريقة عمل الاسباجيتي بالثوم بالمقادير

6 فصوص من الثوم مقطع لشرائح رقيقة

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كوب زيت زيتونملعقة صغيرة من رقائق الفلفل الأحمرملح وفلفل أسود مطحوننصف كوب ريحان طازج مقطع طازج1 كوب جبنة بارميجيانو مبشورة ناعماًطريقة عمل الاسباجيتي بالثوم1- أضيفي الاسباجيتي إلى الماء المغلي، واتركيها على النار لمدة 12 دقيقة، حتى نضجها2- صفي المكرونة المطبوخة وانقليها إلى وعاء3- يُطهى الثوم وزيت الزيتون في مقلاة على نار متوسطة لمدة 10 دقائق، عندما يبدأ زيت الزيتون في الغليان، خففي الحرارة إلى متوسطة منخفضة.4- يُطهى لمدة 5 دقائق أخرى حتى يتحول لون الثوم إلى اللون البني الذهبي ثم يرفع عن النار.5- يرش القليل من الملح والفلفل الأحمر والفلفل الأسود ويقلب مع المعكرونة.6- رشي زيت الزيتون ومزيج الثوم على المكرونة.7- رشي القليل من الريحان ونصف جبنة بارميجيانو ريجيانو8- يقلب جيدا حتى يتجانس و يُغطى وجه المعكرونة بالجبن المبشور المتبقي وتقدم.